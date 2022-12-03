南投市垃圾暫置場疑沼氣自燃　空汙濃度無明顯異常

▲南投市清潔隊垃圾暫置場火災已控制，縣府環保局持續監測空氣品質。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市清潔隊垃圾暫置場今天清晨5點左右發生火警，縣府消防局獲報立即出動灌救，現場火勢在上午已獲控制，剩最頂端處仍有白煙；縣府消防局和環保局指出，起火原因初步研判應與垃圾場沼氣產生的「自燃」有關，除將持續監測周邊空氣品質，亦提醒民眾做好自我防護。

消防局表示，火災現場目前計出動消防車輛6車，警消11人、義消5人，及3台挖土機（另有2台挖土機備用），清潔隊人員接獲通知後陸續到場支援，以挖土機開挖防火線，並配合消防局灑水降溫，初步控制燃燒面積在500平方公尺。

▲▼根據南投縣環保局監測數據，上午11時南投市空品確實較差，但至下午3時整體已無明顯影響。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專）

環保局人員也立即到場進行現場管控作業，並啟動微型感測器等設備，持續進行相關空品監測，環保署支援之空品監測車，預計下午2點將到南投協助；根據微型感測器監測數據，11時空品較差，南投市整體濃度介於綠色至橘色等級，最高值達75μg/m3，不過至12時以後至下午3時，整體濃度就介於綠色至黃色等級，無明顯異常。

環保局表示，初步研判起火原因應與垃圾場垃圾堆積、產生沼氣自燃，但仍有待消防局進一步調查釐清；另因異味較難消散，提醒民眾如需外出時請戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少因火災造成之暴露，暫時減少戶外活動時間，或改變運動區域，避開火災之下風處，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。