　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

苗栗透天厝火警！阿公從事餐飲外燴　3姊弟3樓睡午覺陷火窟

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣消防局今(3日)接獲通報，銅鑼鄉永樂路一處民宅發生火警，現場救出3人分別為15歲少女、11歲女童、10歲男童，目前全部送醫搶救當中。

▲▼ 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲屋內3人被救出，送醫搶救中。（圖／記者蔡文淵翻攝）

縣長秘書李瑞廷指出，這一家人是做餐飲外燴的，兩夫妻有三個小孩，事發時阿公在三樓，當時在睡覺。

警消表示，到達現場時2、3樓都起火冒出黑煙，報案人指出屋內3小孩受困，屋主自述在3樓後面房間睡午覺，被濃煙嗆醒，孫子睡在3樓前面房間，而起火原因待查。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
大腸癌「8徵兆」曝！　醫：有症狀都已中晚期
離譜超載！小客車酒駕撞護欄　警一看傻眼「車上擠10人」
普丁爆「慘摔7階」屁股撞地！　醫嚇到：全洩出來
快訊／民宅惡火！　3姊弟搶救不治
爆「當紅YTR」接民進黨標案！　館長：幾千、幾百萬在發
兄弟封王遊行台北更狂！　20萬象迷擠爆市府廣場
北韓「200kg國有黃金」半路被搶！　全境進入緊急狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉駕死傷案少6%　警政署籲業者規勸「勿酒駕」並提供代駕

最離譜超載！駕駛酒駕撞護欄拒絕酒測　警一看傻眼「車上5大5小」

自小客雙黃線違規鬼切迴轉　機車猛力撞上「零件四散」人車倒地

快訊／苗栗銅鑼鄉民宅惡火！3姊弟午睡困火窟　送醫搶救全不治

Lexus不打燈鬼切！害後車「騰空翻側躺路中」　白目影片曝光

苗栗大火！3孫陷火海命危　阿公不顧手傷...短褲赤腳回現場救人

苗栗透天厝火警！阿公從事餐飲外燴　3姊弟3樓睡午覺陷火窟

死亡車禍畫面曝！他開車參加公司聚會　左轉不慎撞斃騎士

酒駕被吊銷駕照　台中男換騎無牌電動車「沒掛大牌」又酒駕

快訊／找到了！苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟全無心跳搶救中

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

老公變「空氣魔術」整妻　她全程皺眉手不自覺配合

醉駕死傷案少6%　警政署籲業者規勸「勿酒駕」並提供代駕

最離譜超載！駕駛酒駕撞護欄拒絕酒測　警一看傻眼「車上5大5小」

自小客雙黃線違規鬼切迴轉　機車猛力撞上「零件四散」人車倒地

快訊／苗栗銅鑼鄉民宅惡火！3姊弟午睡困火窟　送醫搶救全不治

Lexus不打燈鬼切！害後車「騰空翻側躺路中」　白目影片曝光

苗栗大火！3孫陷火海命危　阿公不顧手傷...短褲赤腳回現場救人

苗栗透天厝火警！阿公從事餐飲外燴　3姊弟3樓睡午覺陷火窟

死亡車禍畫面曝！他開車參加公司聚會　左轉不慎撞斃騎士

酒駕被吊銷駕照　台中男換騎無牌電動車「沒掛大牌」又酒駕

快訊／找到了！苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟全無心跳搶救中

蔡適應北大博士學位遭撤銷　爆料者時代力量張欣怡回應了

同棟鄰居竟是賊！狂偷30件內褲　女嚇到「賣房搬家」求償租金

詹子賢今年仍有收穫　努力不怕沒有舞台

醉駕死傷案少6%　警政署籲業者規勸「勿酒駕」並提供代駕

美「抗中秘密武器」B-21首公開！匿蹤情蒐能力更強　最快明年首飛

美國宣布：將結束猴痘「公衛緊急狀態」　到期後不再延長

土耳其股市飆歷史新高　上漲80%居全球股市之冠

白目汪吵醒熟睡爸！　得逞後「轉身放屁」賊笑逃跑：被騙了哈哈

最離譜超載！駕駛酒駕撞護欄拒絕酒測　警一看傻眼「車上5大5小」

自小客雙黃線違規鬼切迴轉　機車猛力撞上「零件四散」人車倒地

長頸鹿鑽進車討食物吃　狂情侶關窗夾頭玻璃大爆裂

社會熱門新聞

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

3歲童遭虐待「皮膚無一處完整」　這3天是危險期

狼醫性侵懷孕大姪女　騎乘小姪女被撞見

桃園2歲男童墜8F亡！媽出門20分鐘釀悲劇

搶劫犯獄中來信道謝　警讀完拳頭硬了！

即/北市汽機車對撞 騎士倒地送醫不治

他開車參加公司聚會　不慎撞死騎士

車插號誌桿飆台74　撞擊瞬間曝光

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

即／苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟無心跳搶救中

快訊／苗栗銅鑼鄉民宅惡火！3姊弟送醫搶救全不治

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

更多熱門

相關新聞

3孫陷火海命危　阿公短褲赤腳回現場救人

3孫陷火海命危　阿公短褲赤腳回現場救人

苗栗銅鑼鄉永樂路一處民宅今（3）日下午發生嚴重火警！老屋主在3樓房間睡午覺，孫子們則睡在3樓前面的房間，起火後老屋主倉皇逃生，卻沒見到3名孫子的身影，穿著短褲光著腳，不顧右手受傷跑回住家前面焦急找人。然而，3名孫子被警消救出時，已無呼吸心跳，目前送醫搶救中。

他開車參加公司聚會　不慎撞死騎士

他開車參加公司聚會　不慎撞死騎士

即／苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟無心跳搶救中

即／苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟無心跳搶救中

超萌雪貂遺失　苗栗動保所開放認領養

超萌雪貂遺失　苗栗動保所開放認領養

快訊／苗栗銅鑼民宅火警！女子、男童無心跳

快訊／苗栗銅鑼民宅火警！女子、男童無心跳

關鍵字：

苗栗火警影音

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

命中帶財、最旺夫的3大星座女

麥當勞換「內用換飲料」！業者證實

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面