苗栗透天厝火警！阿公從事餐飲外燴　3姊弟3樓睡午覺陷火窟

記者蔡文淵、劉人豪／苗栗報導

苗栗縣消防局今(3日)接獲通報，銅鑼鄉永樂路一處民宅發生火警，現場救出3人分別為15歲少女、11歲女童、10歲男童，目前全部送醫搶救當中。

▲屋內3人被救出，送醫搶救中。（圖／記者蔡文淵翻攝）

縣長秘書李瑞廷指出，這一家人是做餐飲外燴的，兩夫妻有三個小孩，事發時阿公在三樓，當時在睡覺。

警消表示，到達現場時2、3樓都起火冒出黑煙，報案人指出屋內3小孩受困，屋主自述在3樓後面房間睡午覺，被濃煙嗆醒，孫子睡在3樓前面房間，而起火原因待查。