阿嬤門口包粽…3孫命葬無情火！　鄰居悲憶：3個都懂事有禮貌

記者蔡文淵、蔡怡萍／苗栗報導

苗栗銅鑼鄉永樂路一處民宅3日下午發生火警，警消獲報到場灌救，並將屋內的15歲少女、11歲女童、10歲男童三姊弟救出送醫急救，但稍早3人都因傷勢過重宣告不治。附近鄰居也驚魂未定，感嘆說3名孩子都很有禮貌，看到她們會熱情的打招呼，怎料一夕間孩子全遭遇如此不幸。

▲苗栗透天厝惡火奪走3名孩子生命，阿嬤當時就在門口包粽子。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

鄰居對於3名小孩的印象都是非常懂事，看到她們都很有禮貌，遠遠看到她們就會喊「嗨！阿婆」，熱情打招呼，3個孩子也會一起出來倒垃圾，相當乖巧。

火災發生後，目擊過程的鄰居表示，當時她們在附近聊天，卻發現對面的屋子冒出濃煙，連忙朝住戶大喊「妳家樓上煙怎麼那麼大」，而3名孩子的阿嬤就坐在門口騎樓包粽子，地上還留有一地未使用的粽葉，爸爸也在1樓客廳看電視，所以能及時逃出，但3名在3樓前方房間睡午覺的孩子就受困屋內，沒想到救出來還是沒盼到奇蹟出現，街坊鄰居都感到相當不捨。

縣長秘書李瑞廷指出，這一家人從事餐飲外燴，事發當下屋主阿公在3樓後側午睡，3姊弟則在3樓前側房間午睡，但阿公睡夢中突遭濃煙嗆醒逃生，下樓才得知起火，且3個孩子都被困在屋內。警消到場救援後，陸續將3姊弟救出，但3人送醫均宣告不治。詳細起火原因還尚待調查釐清。

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