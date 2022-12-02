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北京香山論壇開幕　主辦方：人類和平受挑戰「世界進入新動盪期」

▲▼北京香山論壇開幕　主辦方：人類和平受挑戰「世界進入新動盪期」。（圖／翻攝微博）

▲北京香山論壇開幕。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京香山論壇專家視訊會議12月1日晚間開幕，主辦方解放軍軍事科學院院長楊學軍致詞時表示，人類和平發展面臨重大挑戰，世界進入新的動盪變革期，「要以對話合作取代零和博弈，重視各國合理安全關切，增進戰略互信，以和平方式解決分歧和爭端。」

楊學軍提到，新冠肺炎疫情反覆延宕，逆全球化思潮抬頭，單邊主義、保護主義明顯上升，產業鏈供應鏈穩定遭受衝擊，糧食危機、能源危機、金融危機風險攀升，世界經濟增長乏力，集團政治、冷戰思維加劇地緣政治博弈，地區衝突和局部戰爭多點頻發，傳統與非傳統安全威脅疊加，「和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字有增無減，人類和平發展面臨重大挑戰，世界進入新的動盪變革期。」

楊學軍指出，中共二十大再次莊嚴宣示，中國將堅定不移走和平發展道路，繼續發揮負責任大國作用，同世界各國一道，堅決落實全球發展倡議和全球安全倡議，致力於推動構建人類命運共同體，「因為安全不可分割，不能一個國家安全而其他國家不安全，一部分國家安全而另一部分國家不安全，更不能犧牲別國安全謀求自身所謂絕對安全。」

楊學軍強調，要以對話合作取代零和博弈，重視各國合理安全關切，增進戰略互信，以和平方式解決分歧和爭端。要以開放包容取代封閉排他，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，摒棄冷戰思維，不搞集團政治和陣營對抗，「要以交流互鑑取代唯我獨尊，堅持和而不同，反對以意識形態劃線，推動構建人類命運共同體。」

楊學軍還說，和合共生，命運與共，人類是一個整體，地球是一個家園，面對嚴峻的全球共同挑戰，任何人任何國家都無法獨善其身。「期待專家們坦誠對話交流，分享真知灼見，為維護和平發展尋找新思路、探索新辦法。」

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