北京香山論壇聚焦「全球安全」　與會專家：中美不能走向失控

▲ 2020香山論壇在北京舉行 。（圖／翻攝 解放軍報）

記者任以芳／綜合報導

大陸香山論壇於12月1日至2日在北京舉行視訊會議，今年以「加強國際合作：攜手應對全球安全新挑戰」為主題。現場來自12個國家的32位知名中外軍事、國際政治專家，針對現今國際局勢、中美關係，共同分析世界大勢，預判安全風險，尋求對應合作之道。與會專家認為，「中美要學會更好地管理兩國關係，讓它不要走向失控。」

本屆香山論壇於12月1日至2日舉行，視頻研討會以線上線下相結合的方式在北京舉行，來自12個國家的32位知名專家，共同分析世界大勢，預判安全風險，探究應對之策，尋求合作之道。

根據大陸解放軍報導指出，全球範圍內新冠肺炎疫情仍未得到控制，世界分化和保護主義趨勢加劇，戰略穩定面臨失衡危險，世界和平面臨的不穩定因素有所上升。然而，國際協調合作正遭受嚴重衝擊，要有效應對這些問題，迫切需要樹立新的理念、採取新的行動。

▲中國軍事科學學會會長、軍事科學院院長楊學軍上將（中間）。（圖／翻攝 解放軍報）

中國軍事科學學會會長、軍事科學院院長楊學軍上將在會上致詞時表示，當前世界正面臨百年未有之大變局，傳統安全和非傳統安全威脅呈現疊加交織的新態勢，國際關係和國際格局發生深刻複雜的新變化，我們正經受著前所未有的嚴峻考驗。

據軍事科學院報導，楊學軍指出，此次新冠肺炎疫情讓我們更加明白一個道理：人類社會同住一個地球村，世界各國是休戚與共的命運共同體，重大危機面前沒有誰能夠獨善其身，團結合作是應對挑戰的必然選擇。

談到中美關係，與會專家各有見解。美國哈佛大學傑出服務榮休教授、甘迺迪政府學院前院長約瑟夫·奈爾則指出，中美之間不會開啓新冷戰，兩國之間會形成一種「合作、競爭關係」，在競爭的同時，也會在全球氣候變化、應對新冠疫情等領域展開合作，因為這些問題單靠一個國家無法解決。

他認為，拜登上台執政後，中美關係雖然不會重返歐巴馬時代，但是肯定比川普政府時期要好。「不過，中美要學會更好地管理兩國關係，讓它不要走向失控。」

▲本屆香山論壇邀請來自12個國家，32位知名中外軍事、國際政治專家。（圖／翻攝 中國軍網）

近年來，美國政府連續退出重要的國際軍控與裁軍條約，人工智能、量子計算等技術正廣泛運用於軍事領域，這些都給未來的全球戰略穩定帶來了嚴峻挑戰。清華大學軍控問題專家李彬指出，「人們從冷戰中學到的最大教訓，就是一味用新技術發展軍事力量，並不能給人類帶來真正的安全。這樣的教訓並沒有過時。」

澳洲國立大學戰略研究榮休教授休·懷特(Hugh White)指出，冷戰後由美國領導的單極秩序正趨於瓦解，在新的秩序構建過程中，既需要美國在其中發揮重要作用，同時也要尊重中國等其他國家的利益和關切。不顧他人的利益，強行推動自己主導的安全秩序，將導致嚴重的後果。

「世界格局存在失序風險，未來國際秩序仍然充滿相當大的不確定性。」清華大學國際關係研究院院長、世界和平論壇秘書長閻學通表示，大國之間如何管控競爭、防範競爭升級惡化，對於全球的和平穩定具有重要意義。