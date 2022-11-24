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大陸 大陸焦點 特派現場

共艦嗆24浬線不存在　陸國防部：膽敢分裂台灣「解放軍必迎頭痛擊」

▲海軍馬公艦驅離廈門艦，圖為與馬公艦同型的姐妹艦基隆艦。（圖／資料照）

記者蔡儀潔／綜合報導

我軍馬公艦與解放軍廈門艦的對話近日引發熱議，海軍司令部回應，「有能力、有決心捍衛海疆安全。」對此，大陸國防部今（24）日下午回應稱，若有人膽敢把台灣從中國分裂出去，解放軍必將斷然出手、迎頭痛擊。

推特日前流傳一段33秒的影片，當中廈門艦對馬公艦表示，「你所謂的24浬線不存在，請注意你的用語。」海軍司令部回應稱，當日監控共艦航向航速，預判已接近我鄰接區，因此立即依規定驅離，「絕不退讓。」

對此，大陸國防部新聞局局長、新聞發言人吳謙今日在例行記者會上，先是給廈門艦的回應「點個讚」，強調台灣單方面劃設的這個線、那個線，都是非法無效的，都無法改變台灣屬於中國的事實，更無法阻擋解放軍捍衛國家主權和領土完整的前進步伐。

吳謙接著說，至於民進黨當局一些人蚍蜉撼樹般的叫囂，「我要正告他們，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，解放軍必將斷然出手，必將迎頭痛擊。」

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙。（圖／CFP）

另外，對於大陸國家主席習近平日前與日本首相岸田文雄達成的5點共識，吳謙透露防務熱線進展稱，目前，中日防務部門經過多輪磋商，已就海空聯絡機制直通電話事宜取得積極進展，有望盡快啟動建設。

吳謙還在會上指出，受新冠肺炎疫情影響，今年第十屆北京香山論壇繼續推遲舉辦；專家視訊會將於12月1日至2日在軍事科學院舉行。

會議主題為「推進全球安全倡議，共同維護和平發展」，下設6個議題，分別是亞太安全穩定與和平發展、地區衝突對全球安全的衝擊、戰爭形態的變與不變、大國自身利益謀求與全球安全責任擔當、地緣政治格局變化與發展中國家利益維護、全球化條件下共享科技發展紅利。

吳謙表示，截至目前，來自14個國家、1個國際組織的40多名中外專家學者，確認參加北京香山論壇專家視訊會。

據悉，北京香山論壇原稱香山論壇，於2006年由中國軍事科學學會發起，自2015年第六屆起，香山論壇由中國軍事科學學會和中國國際戰略學會共同主辦，逐漸發展成為進行國際安全和防務對話的重要平台，具有重要國際影響力。

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