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社會 社會焦點 保障人權

吃了誠實豆沙包！以為被警察鎖定　酒男車停路旁大喊：我有喝酒

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓騎士發現後方有警察，主動停在路旁轉頭向後看，警方上前關心時，沒想蔡男直接坦承「我有喝酒，如果要酒測，絕對是超標」，果然一測高達0.98mg/L，直接被逮捕送辦。

▲▼男子酒駕自投羅網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子酒駕自投羅網，停在路旁等警方盤查。（圖／記者許宥孺翻攝）

上月30日晚間11點多，岡山分局彌陀分駐所員警巡邏時，行經中正西路，發現一名機車騎士緩緩停靠在路旁，並轉頭向後看，警方便上前關心，沒想到還沒停好車，男騎士就主動告訴警方表示「我有喝酒」，讓警方一度傻眼喊：「蛤？」

蔡姓男騎士再度表示：「我有喝酒」，警方問：「喝多少？喝酒別騎車阿！」並示意蔡男靠邊停好車。蔡男接著說，他是下班後，到朋友家喝酒，喝了6個小時才散會，大約喝3罐啤酒。蔡男也不避諱的表示，他已經是第4度酒駕了，還跟警方強調，「真的！我不會騙你，我之前被關過」。

▲▼男子酒駕自投羅網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子接受酒測果然超標，當場被逮捕送辦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男子酒駕自投羅網。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方詢問蔡男，怎麼會自己停靠路旁？蔡男說，回家途中，發現後照鏡有警察，以為被警察鎖定，才想說主動靠路旁，等警方來查，更坦承如果要酒測，一定會超標，最後酒測值果然高達0.98MG/L，遭警方逮捕送辦。

由於蔡男是自己送上門的酒駕案件，加上盤問過程又非常配合，也讓員警感到又好氣又好笑，沒想到會遇到如此誠實的駕駛人，不過還是要呼籲切勿酒後駕車，避免發生憾事。

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