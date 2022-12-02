高鐵明年「射5支箭」升級服務　回數定期票、自由座「手機也能買」

▲高鐵明年3月到6月將開放手機也能買自由座車票。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

疫情趨緩拚旅客回流，高鐵明年規劃「射出5支箭」推新服務，預計明年第一季開放回數票、定期票可直接在手機上續購，免跑窗口；明年3到6月開放自由座直接手機購買；明年3月無障礙座位手機取票；明年下半年首度攻進電商市場推出數位商城；明年底前開放會員可用手機號碼累點。

防疫逐漸鬆綁，高鐵旅客回流已達到疫情前9成，恢復過往高峰在即，高鐵明年將「射5支箭」升級服務，台灣高鐵營運處副總陳信雄表示，明年將有5項新服務，其中回數票、定期票現行採實體卡片，用完後續購需到窗口，明年第一季結束將開放可在手機上直接續購，搭車前再到車站查詢機靠卡，資料就會寫入，不用再到窗口，估計回數跟定期票共有1.5萬到2萬人次可受惠。

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高鐵第二支箭則將開放自由座可在手機購買，陳信雄說明，旅客只要乘車當天到車站將「台灣高鐵T Express行動購票服務」APP打開，並開啟藍牙功能，系統便會自動判定旅客所在車站，旅客透過App選擇自由座，再選擇目的地、身份別，最終付款即可，讓自由座可以隨到隨買隨上，不需要再排隊，用手機購買即可。初期要當天在車站購買，未來也將規劃更符合旅客使用習慣。

▲高鐵紀念商品跨足時尚圈，推出全新皮革系列包款，未來更將進攻電商市場。（資料圖／高鐵公司提供）

高鐵第三支箭則要攻進電商市場，陳信雄指出，明年下半年到第四季將會推出數位零售商城，高鐵零售商品目前仰賴實體通路或寄賣其他電商平台，未來將自建一個數位零售商城，銷售自有商品、高鐵嚴選在地好物，提供完整服務，民眾在商城選購後可直接付款、指定配送地點，或店配到超商，這也是高鐵首度走入電商平台，目前已在籌備中。

第四箭則將升級高鐵會員服務，陳信雄表示，高鐵會員累積點數目前要輸入身分證字號，明年將會推輸入手機號碼就直接累點，更容易記憶，方便性提升，預計要到明年底將可推出手機號碼也可以累點。

▲高鐵會員購票未來可輸入手機號碼就可累積點數。（圖／記者李姿慧攝）

高鐵第五箭則規劃讓無障礙車票取票更方便，陳信雄說，無障礙座位現在可以透過客服中心預訂，今年12月已開放可以在超商取票，預計明年3月將再開放手機上取票，但民眾需先到車站窗口登入身分證字號，下個階段則要再開放自動售票機也可以取票，時間點預估是明年下半年。