購新車日方願降價？高鐵董事黃茂雄露玄機　台高沒說死

▲高鐵列車700T。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／高雄報導

日本台灣交流協會今(12/1)舉辦50周年慶祝酒會，「高鐵五虎將」之一、也是高鐵董事的東元集團會長黃茂雄在該場合透露，台灣高鐵最近1、2年內將採購新一代高鐵車輛，「台日雙方代表在切磋（磋商）」，盼日方給予支持指教。對此，台高老總鄭光遠表示，購車要有耐心，一定會有車。

因應未來運量成長，高鐵規劃採購12組新車，不過疫情前傳出日方開價一組50億元天價，足足比現行車輛高出2.5倍，曾被形容「用飛機的價格來買火車」，高鐵購車案因此二度廢標，防疫逐漸鬆綁，高鐵再度啟動招標案。

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高鐵原始股東、被稱為「高鐵五虎將」之一的東元集團會長黃茂雄也是高鐵董事，黃茂雄今出席日本台灣交流協會50周年慶祝酒會致詞時露玄機，指台灣高鐵將在最近1、2年內採購新一代的高鐵車輛，「我們雙方的代表在切磋（指磋商）」，盼日本台灣交流協會代表泉裕泰給予指教。

▲高鐵因應運量預期成長將購買新車。（圖／記者李姿慧攝）

對此，台灣高鐵總經理鄭光遠今晚受訪時表示，現在正在招標期間，這些都不方便透露，招標案一定要很有耐心，但一定會買到列車。

台灣高鐵公司則指出，高鐵公司綜合考量高鐵現行乘載率狀況，尤其是周末及疏運假期，以及未來運量成長趨勢、列車維修及運轉調度需求等多項因素，自2019年起規劃新列車之採購。然經兩次招標，皆因廠商所報價格與市場行情差距過大及部分投標文件不符規範要求而廢標，故已著手研議包含洽第三人採購可行性等之可能解決方案。

高鐵公司強調，2022年3月已啟動第三次招標作業，以邀標方式，同時邀請多家具備高鐵列車開發經驗之廠商參與投標。後續本公司將依安全、技術、營運、財務等面向綜合評估考量後，完成採購作業程序。