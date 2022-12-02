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防疫鬆綁！高鐵旅客「飆升27.2%」　明年研發「列車抗菌餐盤座椅」

▲▼高鐵,旅客,列車,月台。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵旅客回流，已比去年增加2成7。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國境解封加上防疫鬆綁，旅遊起飛，高鐵旅客量飆升，高鐵董事長江耀宗表示，高鐵今年1到10月旅次已達4244萬人次，不但比去年增27.2%，更恢復疫情前9成以上。迎向後疫情時代，江耀宗也宣布，明年起旅客常接觸列車設備包括座椅餐盤、椅布套等將研發抗菌材質。

防疫逐漸鬆綁，12月起，台灣更開放戶外可免戴口罩，民眾逐漸恢復正常生活，台灣高鐵董事長江耀宗表示，高鐵運量隨著邊境解封、民眾逐步恢復正常生活，正持續回升。今年度截至10月底旅客人次達到4,244萬4856人次，平均每日近14萬人次，較去年同期大幅增加27.2%，已經恢復到疫情前9成以上水準。

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不僅高鐵旅次快速回流，高鐵假期旅遊人次也大幅回流，台灣高鐵旅遊事業處副總蕭冠群表示，疫情前，2019年高鐵假期旅客有317萬人次，隔年疫情爆發，2020年高鐵假期旅次為255萬，2021年則是147萬人次，不過今(2022)年1月到10月已經回升到202萬人次，特別今年第三、四季旅客預訂高鐵假期熱絡，整年度將可超過2020年，明年更將挑戰高鐵旅遊人次要達到398萬人次，很有信心。

▲▼台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣高鐵董事長江耀宗。（圖／記者李姿慧攝）

走過艱困的疫情時代，高鐵預期今年仍可獲利，江耀宗指出，這波疫情儘管讓高鐵營運幾度面臨挑戰，但公司上下始終不曾停下腳步，努力營造更加安全的乘車環境及創造更多美好的旅程。高鐵已訂出第二個5年中長期策略規劃，結合國際ESG永續發展趨勢，2018至2022年第一個5年中長期策略讓大家看到台灣高鐵推動維修本土化的成果，在2023至2027年下一個5年中長期策略規劃，台灣高鐵希望秉持勇於創新、持續精進精神，朝向「成為引領進步、創造美好的生活平台」企業願景不斷邁進。

迎接與病毒共存時代，江耀宗指出，明年起，台灣高鐵在新中長期策略規劃指引下將會有更多正向的轉變，結合本土廠商，將旅客經常接觸的列車設備，包括座椅餐盤、椅套布、空調濾網等，研發安全抗菌的新材質。此外，因應高齡化社會挑戰，高鐵將通盤檢視各項與旅客服務相關的軟硬體設施，打造「安心乘車」環境，鼓勵大家在疫情過後繼續支持大眾運輸工具，重新感受「搭高鐵．遊台灣」的美好時光。

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