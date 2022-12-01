國家隊聯手！高鐵首批「國車國造」機關車交車　「軌道上最強救援」

記者李姿慧／高雄報導

繼與中鋼合作推出電車線維修工程車後，高鐵耗資3.7億元再與台車合作打造軌道上最強救援、「柴液型調度機關車」，預計明年上線可全線救援，救援時間可快一倍，台灣國家隊聯手，讓國車國造里程碑再翻新頁。

▲高鐵耗資3.7億元與台車打造軌道上最強救援「柴液型調度機關車」，預計明年上線。（圖／記者李姿慧攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵與台灣車輛今(12/1)在高鐵燕巢總機廠舉辦「高鐵柴液型調度機關車交車典禮」，交付的3輛新機關車，搭載台灣車輛自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS），可連結控制高鐵700T列車，提升廠內列車調度及維修效率。

▲高鐵今舉辦「柴液型調度機關車」交車典禮。（圖／記者李姿慧攝）

機關車扮演列車故障或失去動力時的救援角色，可以將列車牽引回基地或機廠，遇緊急應變需進行正線上列車救援時，還可將3台機關車連結後產生更強大的動力，一舉拖曳重達520噸的高鐵700T列車返回維修基地，突破全線的地形限制，特別是苗栗、板橋和八卦山等坡度地形，加速搶修及復舊。

今機關車交車典禮也首度展示柴液型調度機關車連掛700T，以時速5公里速度，輕易將整列520噸的700T牽引推動。

高鐵公司董事長江耀宗表示，柴液型調度機關車是高鐵再次結合優秀本土夥伴，引用台車自行開發系統及優秀國際系統，完成設計製造，不僅再次成功展現Made in Taiwan(台灣製造)優秀品質，邁進「國車國造」新里程碑。

▲高鐵董事長江耀宗(左)、台灣車輛董事長蔡煌瑯(右)。（圖／記者李姿慧攝）

江耀宗表示，3台機關車連結是國車國造振奮成果，搭載台車自行開發的列車控制與監測系統(TCMS)，整合車輛資訊，3台機關車連結強大牽引力可拖曳700T列車運行全線，投入正線拖救任務，面對極端天候威脅，高效能機關車可進一步保障安全和營運。

江耀宗強調，高鐵不斷將重要維修設備、機具轉由在地設計製造，扶植台灣軌道產業發展，希望台灣高鐵維修安全更自主，同時推動維修物料在地化，也獲得令人欣慰展現，2018年到2022年本土物料採購已達3成，不但提前達標，今年底更可達36.2%，未來高鐵將在本土化路上不斷前進，為國人創造高速美好體驗。

台灣車輛董事長蔡煌瑯表示，台車有20多年經驗，第一次跟高鐵公司合作機關車建造，投入所有人力設計、製造、測試，同時也引進國際供應鏈達成所有技術整合、設計，打造這3輛機關車都符合高鐵公司需要，本案從設計製造、測試不斷考慮本土化，讓國內機組件工廠加入，未來這3部調度機關車維修營運成本會降低，庫存壓力也會降低。

▲高鐵「柴液型調度機關車」救援時間可快一倍。（圖／記者李姿慧攝）

蔡煌瑯表示，高鐵是軌道產業界領頭羊，透過這次合作，本土工業實力和技術支援帶動工業軌道中下游發展，進一步形成軌道工業供應鏈，開啟軌道產業本土化新里程碑、共創榮景。

高鐵車輛維修部經理陳建良表示，新型調度機關車啟用後，廠內調車可增加效率，未來正線救若發生災難，可將700T列車救援回來。

▲高鐵耗資3.7億元與台車打造軌道上最強救援「柴液型調度機關車」。（圖／記者李姿慧攝）

陳建良表示，新舊型機關車最大差異，新型具備舊型沒有的可連掛列車行駛千分之35坡度的苗栗路段，並提供700T列車救援電源，連動剎車指定，新型機關車更具備先進操作系統TCMS，更人性化且減低駕駛複雜，若以2010年甲仙地震為例，舊型機關車將700T列車拖回花了3天，新型機關車以時速50公里救援，可縮短為1天到2天就可以拖回來，省下一半時間。

此外，高鐵也耗資3.89億元攜手工研院打造首座「轉向架走行測試設備」（BRT），今年5月完成，過往轉向架檢修得裝回列車上並採低速測試，轉向架測試平台上線後，可透過測試平台以高速300公里速度檢測轉向架，並透過電腦監測，提升列車安全，為全球少有的技術，工研院評估申請專列，將台灣國家隊技術推銷到國際舞台。

▼高鐵「轉向架走行測試設備」（BRT）。（圖／記者李姿慧攝）