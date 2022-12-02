王鴻薇當選後改戰立委挨轟「落跑」　他曝關鍵：因為沒別的可打

記者黃翊婷／綜合報導

曾數次表態不願參加台北市立委補選的台北市議員王鴻薇，1日晚間卻出現大轉彎，決定接受國民黨徵召，對戰民進黨籍的吳怡農。王鴻薇此舉被不少親綠粉專批評為「落跑議員」，但媒體人朱凱翔認為，換位思考就知道綠營一定會打「落跑」這一點，「因為沒有別的可打」。

▲吳怡農將代表民進黨參加立委補選。（資料照／記者徐文彬攝）

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場，民進黨代理黨主席陳其邁11月30日提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農參選。國民黨方面，黨主席朱立倫屬意剛在台北市拿下高票連任的市員議王鴻薇出戰，但王擔心會被質疑還未上任就落跑去選立委，可能會對未來的政治生涯造成負面影響。

不過，在前總統馬英九、朱立倫以及蔣萬安多次勸說之下，王鴻薇1日晚間終於點頭答應，國民黨中央將在今日（2日）正式宣布徵召。不少親綠粉專得知消息後，紛紛開轟王鴻薇是「落跑議員」。

▲王鴻薇點頭接受國民黨徵召。（資料照／記者湯興漢攝）

朱凱翔1日深夜在臉書「不演了新聞台」PO文分析，其實只要換位思考，就知道綠營一定會打「落跑」這一點，「因為沒有別的可打」，然後有些藍營支持者會傻傻地跟著自我懷疑，覺得好像真的是這樣，「國民黨支持者期待已久的新陳代謝，新生代全面接班，徐巧芯、王鴻薇、張斯綱、李柏毅、鍾沛君，去挑戰立委，哪個沒有任期問題？最遲再過6個月，他們一樣要投入立委選舉」。

朱凱翔接著說，除非根本不支持接班，不然王鴻薇提早半年開戰又怎樣，總不可能晚半年就不算落跑，「打落跑，是綠營唯一一招，藍營跟著掉入這個議題設定，就太傻了。落不落跑，從來不是問題，參選人的品質、政見主張、擘畫願景，才是。別中計，難道你要讓黃承國的傀儡當選？」

▼朱凱翔臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／不演了新聞台）