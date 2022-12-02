王鴻薇剛當選又參選！親綠粉專開砲「超越韓導」：這個女人太狠了

記者閔文昱／綜合報導

台北市議員王鴻薇1日晚間傳出已「點頭答應」參選台北市第三選區（中山、北松山）立委補選，不過，她上周才當選台北市議員，還未就職就參選也引發外界質疑。對此，親綠粉專「只是堵藍」就發文狠酸，王鴻薇是「超越韓導的辣個女人」。

擁有超過21萬粉絲追蹤的親綠粉專「只是堵藍」1日晚間在臉書發文開砲，「超越韓導的辣個女人，選上議員還沒就職就落跑，今年明年會看到一堆國民黨黨員各種秀下限欺騙選民的感情。」另外還PO出哽圖，暗酸王鴻薇落跑速度遠超豹、飛機、光速等，底下則搭配文字「注意看！王鴻薇這個女人太狠了，還沒就職先落跑」。

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

心臟血管外科美女醫師吳欣岱則認為，王鴻薇甘願冒著失信於選民的罵名參加立委補選，意味著國民黨人才庫已經見底，前高雄市長韓國瑜4年前才在總統大選摔跤，現在國民黨又為了選舉讓一位資深議員背負落跑罵名，讓人看見國民黨勢利、不近人情，把議員當作棋子的一面，「王鴻薇議員真的要做這麼錯誤的決定嗎？」

國民黨台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，中選會宣布明年1月8日進行台北市第三選區（中山、北松山）補選，並於2日截止登記。民進黨已於11／30宣布由吳怡農披掛上陣，國民黨方面，則傳出王鴻薇已在1日晚間點頭答應，不過她目前仍未對此做出回應，僅透過助理在媒體群組表示「不計個人毀譽」，並表示將於2日正式回應。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完