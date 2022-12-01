跳針逼問非裔英人「從非洲哪裡來？」　威廉王子教母爆歧視丟官

▲ 威廉王子與卡蜜拉王后。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國王室再陷種族歧視爭議，已故女王伊莉莎白二世生前的侍女蘇珊（Susan Hussey）爆出近日在公開場合對非裔英國女性咄咄逼人，追問對方「到底從哪來」，令她感覺深受侮辱。這名侍女同時也是威爾斯親王威廉的教母，這段發言曝光後飽受批評，現已辭職。

綜合《衛報》等英媒報導，現年83歲的蘇珊是前BBC董事會主席赫西（Marmaduke Hussey）遺孀，不僅是女王身邊服侍最久的侍女，也是國王查爾斯三世的密友，同時擔任威廉王子教母，近期才獲任命為宮廷仕女，協助白金漢宮活動，而她女兒布魯克（Katherine Brooke）也剛被任命為王后卡蜜拉身邊的伴臣。

白金漢宮11月29日舉辦一場由卡蜜拉主持的慈善招待會，主題有關對婦女暴力。慈善機構Sistah Space創辦人富拉尼（Ngozi Fulani）事後指控，儘管她已表明自己是土生土長的英國公民，蘇珊仍不斷跳針，「妳來自非洲的哪個地方？」、「妳是哪裡人？」、「妳實際上來自哪裡？妳的族人（people）是從哪裡來的？」

富拉尼直言，受邀參加活動卻遭受侮辱對她帶來很大的創傷，當下震驚到說不出話，「待在受到冒犯的空間裡是一種折磨」，從未感覺如此不適、不受歡迎，「我不知道她所謂『我的族人』是什麼意思，我有英國國籍這件事對她來說無法理解。」

在場也有其他人目睹蘇珊這段爭議發言，包括混血的英國女性平權黨（Women's Equality Party）黨魁里德（Mandu Reid）及另一名非裔女性慈善代表。里德表示，「這非常令人震驚」，明明是受邀到場，卻感覺像是非法入侵。

白金漢宮事後聲明指出，蘇珊的言論「無法接受、令人深感遺憾」，她本人也對富拉尼受到的傷害深表歉意，並立即辭去資深助理職務。她的教子威廉發言人則聲明指責，這番言論不可接受，「種族主義在我們的社會中沒有立足之地」。

事實上，英國王室先前就曾面臨種族歧視指控。哈利王子和夫人梅根去年接受美國脫口秀女王歐普拉專訪，梅根就曾公開泣訴，身懷亞契當時王室內部有人討論孩子的膚色「會有多黑」，但威廉已經否認此事。

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