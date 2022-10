哈利自稱「王室備胎」！回憶錄明年1月上市　將公開移居美國故事

▲ 英國哈利王子回憶錄《備胎》(Spare)將在2023年1月發行。(圖/路透)

英國哈利王子備受關注的回憶錄將於明年1月10日發行,書的封面上哈利王子神情嚴肅地凝視著鏡頭,並將書名取為《備胎》(Spare,暫譯),除了分享當年參加母親黛妃葬禮的感受,也會公開移居美國的故事。值得一提的是,這本書的內容,將成為哈利明年能否出席英王查爾斯三世加冕儀式的關鍵因素。



