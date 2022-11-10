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喬治王子、夏綠蒂公主母校爆醜聞　男師藏不雅照！認罪兒童性剝削

▲▼夏綠蒂公主第一天上小學，成為喬治王子的學妹。威廉王子和凱特王妃帶兩個小孩上學。（圖／路透）

▲夏綠蒂公主2019年9月5日第一天上小學，成為哥哥喬治王子的學妹，在父母威廉與凱特的陪伴下步入校園。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

英國王室現年9歲的喬治王子（Prince George）與7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）今年9月才剛轉學到新學校念書，如今卻傳出兄妹倆先前就讀的母校有老師犯下兒童性剝削罪行。34歲男師史密斯（Matthew Smith）9日在西敏地方法院出庭時認罪，立刻遭學校開除。

▲▼夏綠蒂公主第一天上小學，成為喬治王子的學妹。威廉王子和凱特王妃帶兩個小孩上學。（圖／路透）

▲英國威廉王子和凱特王妃在2019年秋季開學日帶兩個小孩上學。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，英國威廉王子與凱特王妃的長子喬治2017年9月7日第一天上小學，就讀的是私立名校「托馬斯倫敦日間學校巴特西分校」（Thomas's Battersea）。2年後，相差2歲的妹妹夏綠蒂也跟著入學，直到2022年9月兄妹倆才一同轉學到伯克郡的私立「蘭布克學校」（Lambrook School）。

然而，喬治和夏綠蒂先前就讀的「托馬斯巴特西學校」11月7日被政府通知，34歲男性教師史密斯正在接受英國國家犯罪局的調查。史密斯隨後被指控與製造、散布兒童猥褻影像相關的性侵犯罪行，並於9日當庭認罪。校方向憂心忡忡的家長們發出電子郵件說明情況，據《每日郵報》看到的信件內容，史密斯承認傳播兒童照片與煽動對兒童的性剝削後，立即被學校開除。

▲▼ 英國喬治王子上小學。（圖／路透社）

▲英國喬治王子2017年9月7日第一天上小學，踏入托馬斯巴特西學校校園。（圖／路透）

報導指出，來自倫敦市中心南華克（Southwark）地區的史密斯過去在尼泊爾的英國學校擔任過5年的助理校長，也曾在另一所名貴私校「聖保羅學校」（St Paul's School）任教，擁有牛津大學和劍橋大學學位，今年9月份才獲聘來到托馬斯巴特西學校。不過，他到職時喬治王子和夏綠蒂公主已經轉學，而後來被指控的犯罪也與校內學生無關。

報導補充，托馬斯巴特西學校的入學門檻非常嚴格，有孩子從出生開始就在排隊候補名單上，學校提供芭蕾舞、戲劇、現代外語、音樂與藝術等特殊課程，學校社團俱樂部從樂高、陶器等領域應有盡有，每年學費超過2萬英鎊（約新台幣72萬元），招收的學生年齡介於4歲至13歲之間。

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