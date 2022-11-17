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女王駕崩前幾天　他爆1原因被查爾斯「狠甩巴掌」！當場爆哭

▲▼英國國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 查爾斯明確表示，安德魯將永遠無法重拾王室高級成員身份。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國安德魯王子因捲入美國「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞，失去榮譽軍銜及殿下（HRH）稱謂，卻爆出在已故女王伊莉莎白二世駕崩前幾天，因為試圖說服母親讓他重拾王室工作，令兄長查爾斯氣得甩他一巴掌，也讓安德魯瞬間沮喪到谷底，身邊的人都擔心他無法承受。

消息人士向《每日郵報》爆料，女王一名高級幕僚曾向當時還是王儲的國王查爾斯三世透露，安德魯持續說服女王讓他回歸王室職位，且正在產生效果，令查爾斯相當憤怒，在女王駕崩前幾天狠狠甩了弟弟一巴掌。

▲▼安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 已故的女王與安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

據報查爾斯在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡的一場會議上明確表示，安德魯將永遠無法重拾王室職責。他還向安德魯指出，即便他復職，也很難找到願意接受他資助的慈善機構。

安德魯與查爾斯會面後感覺完全被孤立，情緒激動、沮喪，甚至難過哭泣。另一名消息人士更在13日透露，這件事過後，安德魯身邊的人都十分擔心他的狀況，「安德魯完全被蒙在鼓裡，失去一切。他一直以為自己有回頭路。」

該名人士說明，「安德魯與女王關係非常密切，也多次試圖向女王提起重返公職的問題」，女王對此有時態度溫和，但多數情況下會立刻轉移話題，避免討論此事。隨著女王逝世，安德魯不僅失去母親，也失去重要支持者。

事實上，多數王室高級人員都認為此事已經塵埃落定，沒有轉圜餘地，但安德魯的想法不同，「儘管這聽起來很天真，但他一直希望重獲王室高級成的地位。」然而，查爾斯在會議上明確告訴他，他可以離開，去過美好生活，但他作為王室成員的公眾生活已經結束，「你必須接受這個事實。」

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