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凱特王妃半裸照事件！川普罵她不穿「活該被偷拍」　王室一家氣炸

▲▼川普、英國凱特王妃（Kate Middleton）。（組圖／路透）

▲川普過去拿英國凱特王妃（Kate Middleton）偷拍照事件說嘴一事，傳出英王查爾斯和威廉、哈利都相當憤怒，為此不顧王室形象大罵髒話。（組圖／路透）

記者張寧倢／編譯

法國雜誌《Closer》2012年9月刊登英國凱特王妃的上空半裸照引發眾怒。近日新出版的王室傳記《國王：查爾斯三世的生平》就爆料，美國前總統川普當年「逆風」指責凱特本就不該裸曬日光浴，出事應該怪自己。據悉，威廉王子和時任王儲查爾斯父子倆知情後連番罵了一大堆髒話，還為此插手阻止川普訪問英國。

▲▼英國王儲威廉王子（Prince William ）與夫人凱特（Kate Middleton）2022年10月6日訪問北愛爾蘭。（組圖／路透）

▲英國王室2017年提告勝訴，法國法院判決《Closer》偷拍凱特（Kate Middleton）須支付罰金。圖為威廉王子（Prince William ）與凱特10月6日訪問北愛爾蘭。（組圖／路透）

根據英國《每日郵報》報導，《Closer》2012年趁著威廉王子夫婦到普羅旺斯度假時，派狗仔偷拍兩人做日光浴，還以封面刊出凱特只穿比基尼褲的上空半裸照，於2017年遭判罰10萬歐元。當時多家媒體拒買、拒刊這組照片，英國王室和人民都相當憤怒，但當時川普卻曾在推特「逆風」發文說，「凱特很棒，但她不應該裸體曬太陽，這只能怪她自己。」

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普曾發文表示，是凱特自己要裸曬日光浴，被偷拍要怪她自己。（圖／路透）

川普推文稱，「如果凱特裸曬日光浴，誰不會想拍她的照片賺大錢呢？拜託喔凱特！（Come on Kate!）」後來川普還在一檔名為《福克斯與朋友們》（Fox and Friends）的節目上重申，「雖然我們都是凱特粉絲，但你能想像她為何在外裸體嗎？為什麼她會光著身子站在游泳池或其他地方呢？她可是凱特。」他譴責拍照行徑很糟糕，「但小伙子，你怎麼能做這麼愚蠢的事呢？」

傳記作家安德森（Christopher Andersen）在近日即將出版的新書《國王：查爾斯三世的生平》中節錄了川普指責凱特的推文，還加碼爆料當時仍是王儲的現任英王查爾斯三世和2個兒子聽聞這些消息後，一連串罵了「大量的髒話」，為王室媳婦凱特叫屈。

▲▼英國國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世過去仍是王儲時，曾被川普誤稱呼為「鯨魚王子」，兩人關係不佳。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，查爾斯當時的頭銜是「威爾斯親王」（Prince of Wales），今年9月登基後才將頭銜傳給現任王儲威廉。書摘中提到，川普還曾經拼錯字，在一則推文中誤將查爾斯稱為「鯨魚王子」（Prince of Whales），讓查爾斯對川普感到「很失望」。書中披露，查爾斯、威廉和哈利一度熱線通話，最終父子3人都同意從中干預，試圖阻止川普於2017年訪問英國。

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