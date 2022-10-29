哈利被奪頭銜2年！查爾斯三世宣布親自接任「兒子的榮譽軍銜」

▲查爾斯三世宣布親自接任哈利的榮譽軍銜。（圖／達志影像／美聯社、路透）

記者王佩翊／編譯

英國哈利王子剛宣布要出版回憶錄，國王查爾斯三世隔天就表態，將親自出任皇家海軍陸戰隊的總司令一職。而這個榮譽軍銜與職位的上一個擁有人正是哈利王子。時機敏感，也不免讓人懷疑是否與哈利王子可能在回憶錄中揭露王室秘辛有關。

根據《商業內幕》報導，英國皇家海軍陸戰隊28日適逢成立358周年，查爾斯三世則宣布，將接任總司令一職。他在聲明中指出，「能夠擔任各位的上將是我最大的榮幸。在過去的3個半世紀中，我眾多的家庭成員都為此服務，我非常自豪能夠追隨他們的腳步，而他們也都懷著深深的欽佩之情接下這個軍銜。」

▲哈利王子2020年被剝奪皇家海軍陸戰隊的總司令頭銜。（圖／路透）

查爾斯三世還提到，「皇家海軍陸戰隊在陸地與海上皆有著傑出與無與倫比的歷史。我從你們的勇氣、決心、自律以及忍受最極端環境的非凡能力中獲得巨大的鼓舞。能夠為軍隊大家庭的一員，我深感榮幸，也期待在不久的將來能與各位見面，同時衷心祝福海軍陸戰隊358歲生日快樂。」

巧合的是，作為皇家海軍陸戰隊前任總司令的哈利王子27日才剛宣布，即將在2023年1月出版回憶錄《備用》，這本回憶錄也被認為，會提及王室內部的故事，包含黛安娜王妃逝世時所發生的事。

已故女王伊莉莎白二世於2017年至2020年間任命哈利王子擔任皇家海軍陸戰隊總司令一職，而隨著哈利王子與梅根卸下王室高級成員的職位，包含該榮譽軍銜在內，兩人的所有王室頭銜與贊助人身分也被剝奪。另一方面，菲利普親王也曾擔任皇家海軍陸戰隊總司令長達64年。

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