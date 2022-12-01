高嘉瑜為何不退民進黨？　她猜背後盤算：賭對就一飛衝天

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜選前因評論前新竹市長林智堅論文抄襲事件，稱恐害「一屍五命」，引來側翼圍剿，如今九合一大選落幕，綠營慘敗，她率先喊要檢討，再度引發爭議。國民黨台北市議員游淑慧在臉書表示，如果是她處在高嘉瑜的狀況，會慎重考慮幹嘛還要代表這個政黨來參選。面對底下網友留言猜測高嘉瑜留下來的動機，游淑慧也回應背後政治投資，「賭對就能一飛衝天」。

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為5席，包括台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，黨主席蔡英文立即請辭，強調「我們必須體認，執政必須更虛心以對」，而高嘉瑜將綠營大敗結果歸咎於「側翼網軍在選前到處出征別人」，再遭批評槍口對內。

游淑慧表示，有記者問她高嘉瑜面臨綠營支持者和側翼的不滿，會不會衝擊她的立委選情？「坦白說，我的個性比較屬於道不同不相為謀獅子座乾乾脆脆，如果是我，如果已經不認同這個政黨的言行作為，這個政黨很多支持者也不認同我的理念跟堅持，我會慎重考慮：幹嘛還要代表這個政黨來參選？畢竟這樣很容易人格分裂。」

有網友回應，「這麼說好了，即使是四面楚歌都是敵人，如果戰場上還有一個戰友在那邊，妳會輕易變更旗幟嗎？現在高嘉瑜即使是戰死也有個非得撐在那邊的理由。那個人之後有沒有命選總統都是其次，至少現在得撐著就是了。（這個講法聽起來不錯吼）」，游淑慧則翻出白話文，「賭賴變成總統 ，賭對就能一飛衝天，政治投資……」。

▲（圖／翻攝游淑惠臉書）