蔡英文便當會稱「執政成績好」　周玉蔻轟：哪個渾球寫的詭辯稿？

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨2022年九合一選舉慘敗，外傳總統蔡英文28日中午邀請民進黨台北市長候選人陳時中競選團隊到總統官邸吃便當，席間曾提及「我們雖然有執政成績，但人民還是不想看到民進黨獨大。」對此，偏綠資深媒體人周玉蔻30日質疑，「執政成績好？人民不想看到民進黨獨大？這是那個渾球幕僚寫的詭辯稿啊？小英居然也照本宣科？」

據媒體報導，有與會者轉述，蔡英文在餐會中表示，這次選舉結果顯現出，「我們雖然有執政成績，但人民還是不想看到民進黨獨大。」不過這也讓黨內在2024大選前看見問題，她已辭去黨主席職位，未來應由中生代承擔責任。

而有參加該場餐敘的立委吳思瑤29日則回應，蔡英文確實有邀請陳時中競選團隊的主要幹部到官邸餐敘，主要針對選務做非常深入的檢討，但敗選有非常多結構性因素，也有長期累積的問題，絕不會是一場便當會就能解決。

針對蔡英文稱「有執政成績人民還是不想看到民進黨獨大」，周玉蔻今日透過臉書開轟，「執政成績好？人民不想看到民進黨獨大？這是那個渾球幕僚寫的詭辯稿啊？小英居然也照本宣科？」此說法立馬引發網友熱議，有網友留言批評，「不獨大才會對人民謙卑，台灣民主加油！」、「民進黨混球很多」、「看他的說詞，難怪民進黨會大敗」。