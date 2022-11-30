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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／立委補選吳怡農參戰！　他曝陳其邁來電懇談過程

記者呂晏慈／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場。代理黨主席、高雄市長陳其邁30日在中常會後受訪說明，現在正在努力產生人選，今天晚上就會有人選出來。曾表態爭取提名的台北市議員阮昭雄透過臉書證實，本次將徵召壯闊台灣聯盟理事長吳怡農再次挑戰，他願意支持。

▲民進黨北市黨部主委吳怡農主持黨務改革說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨將徵召吳怡農參選立委補選。（資料照／記者林敬旻攝）

中選會日前宣布立委缺額補選將於明年1月8日投票，並於11月28日起至12月2日開放登記。民進黨方面，蔣萬安昔日對手吳怡農以及阮昭雄表態參戰；國民黨方面，知名度極高的台北市議員王鴻薇、徐巧芯皆表態無意願，前立委羅淑蕾日前表態，若國民黨願意徵召將義不容辭，並稱自己畢生餘願就是再擔任立委。

阮昭雄今天下午透過臉書表示，代理黨主席陳其邁來電與他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天實在過短，於是他決定依據上周中執會授權黨主席徵召人選之權，本次台北市立委第三選區補選徵召上次披掛上陣的吳怡農再次挑戰。

阮昭雄稱，「在此，我表示支持怡農之意，也對怡農有信心，若有需要的地方身為兄弟的我也會來幫忙。在這個階段，民進黨人民主進步黨中央黨部更需團結，不可再讓支持者失望，也更要全力以赴贏回人民的信任。」

此外，陳其邁今天下午在中常會後受訪表示，他目前大概了解可能人選的意願和整體狀況，晚上就會有人選出來，「現在正在努力產生，很快！我們在做各種因素的評量，決定我們最佳的人選。」

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