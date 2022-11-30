蔣萬安當選獲1726萬補助金　9人得票未達門檻1350萬保證金打水漂

▲國民黨台北市長當選人蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉落幕，在台北市長部分，由國民黨候選人蔣萬安以57萬5590票勝出。根據選委會30日公告，僅蔣萬安、代表民進黨的陳時中及無黨籍的黃珊珊3人，可拿回150萬元保證金，其餘9位參選人未達得票數20萬票的門檻，加總起來總計1350萬元全數打水漂。

台北市選舉委員會今公布市長選舉候選人競選費用補貼核算結果明細表。根據《公職人員選舉罷免法》規定，此次競選費用補貼的得票數最低門檻為19萬1864票，因此12名候選人中，僅蔣萬安、陳時中、黃珊珊達標。

根據規定計算，每票補助新台幣30元，當選的蔣萬安拿下57萬5590票，可獲得1726萬7700元的補助金；陳時中拿下43萬4558票，可獲1303萬6740元補助金；黃珊珊拿下34萬2141票，可獲1026萬4230元補助金。

至於參選直轄市長的150萬元保證金，選委會說明，依規定台北市長選舉人數約為202萬人，因此得票數未達10分之1、約20萬2000票者，將不退還，所以也僅蔣萬安、陳時中、黃珊珊可拿回150萬元保證金。

選委會表示，保證金將在當選人名單公告後30天內發還，而中選會將會在12月2日公告當選人名單。