民進黨：經客觀因素綜合評估　陳其邁提名吳怡農

記者呂晏慈／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場。民主進步黨發言人謝子涵30日晚間指出，經過徵詢及各項客觀因素綜合評估後，代理黨主席陳其邁決定提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，代表參選台北市第三選區立法委員出缺補選；吳怡農受訪回應，「責任重大，我會盡一切努力爭取選民的支持與肯定。」

▲吳怡農將代表民進黨參選立委補選。（資料照／記者林敬旻攝）

中選會日前宣布立委缺額補選將於明年1月8日投票，並於11月28日起至12月2日開放登記。民進黨方面，蔣萬安昔日對手吳怡農以及台北市議員阮昭雄先後表態參戰；國民黨方面，知名度極高的台北市議員王鴻薇、徐巧芯皆表態無意願，前立委羅淑蕾日前表態，若國民黨願意徵召將義不容辭，並稱自己畢生餘願就是再擔任立委。

阮昭雄今天下午透過臉書表示，代理黨主席陳其邁來電與他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天實在過短，於是他決定依據上周中執會授權黨主席徵召人選之權，本次台北市立委第三選區補選徵召吳怡農再次挑戰。

阮昭雄說，「在此，我表示支持怡農之意，也對怡農有信心，若有需要的地方身為兄弟的我也會來幫忙。在這個階段，民進黨人民主進步黨中央黨部更需團結，不可再讓支持者失望，也更要全力以赴贏回人民的信任。」

吳怡農受訪則說，「責任重大，我會盡一切努力爭取選民的支持與肯定。」