　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：經客觀因素綜合評估　陳其邁提名吳怡農

記者呂晏慈／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場。民主進步黨發言人謝子涵30日晚間指出，經過徵詢及各項客觀因素綜合評估後，代理黨主席陳其邁決定提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，代表參選台北市第三選區立法委員出缺補選；吳怡農受訪回應，「責任重大，我會盡一切努力爭取選民的支持與肯定。」

▲民進黨北市黨部主委吳怡農主持黨務改革說明會。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農將代表民進黨參選立委補選。（資料照／記者林敬旻攝）

中選會日前宣布立委缺額補選將於明年1月8日投票，並於11月28日起至12月2日開放登記。民進黨方面，蔣萬安昔日對手吳怡農以及台北市議員阮昭雄先後表態參戰；國民黨方面，知名度極高的台北市議員王鴻薇、徐巧芯皆表態無意願，前立委羅淑蕾日前表態，若國民黨願意徵召將義不容辭，並稱自己畢生餘願就是再擔任立委。

阮昭雄今天下午透過臉書表示，代理黨主席陳其邁來電與他懇談，基於立委補選競選期只有30幾天實在過短，於是他決定依據上周中執會授權黨主席徵召人選之權，本次台北市立委第三選區補選徵召吳怡農再次挑戰。

阮昭雄說，「在此，我表示支持怡農之意，也對怡農有信心，若有需要的地方身為兄弟的我也會來幫忙。在這個階段，民進黨人民主進步黨中央黨部更需團結，不可再讓支持者失望，也更要全力以赴贏回人民的信任。」

吳怡農受訪則說，「責任重大，我會盡一切努力爭取選民的支持與肯定。」

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
每平方公尺有5條蛇！一家5口登「蛇島」...竟一夜慘遭滅門
快訊／魔獸現身輔大！全場嗨爆
世足最辣祭品文！正妹喊話：英格蘭奪冠就「裸體直播24hrs」
第一金確定將發股利　配息率約6成！
身分證拿出來！「中2碼」鮑魚干貝爽吃到飽
蔡英文論文原稿現身！彭文正律師暴走拍桌罵法官「混蛋」提告求償
汪小菲刪大S離婚協議條件「害到自己」！律師苦笑
快訊／江澤民逝世　總統府發聲了
金正恩帶女兒亮相不尋常！「脫北議員」分析：北韓想讓第4代世襲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

IEAT與加拿大「安大略省商會」簽訂合作備忘錄　深化台加經貿連結

江澤民逝世　陸委會：任內威脅台灣「釀台海危機」籲中共鑑往知來

選後首場感恩餐會！　侯友宜：市長能做的有極限請大家多指教

民進黨：經客觀因素綜合評估　陳其邁提名吳怡農

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

防疫鬆綁！再發振興券刺激消費？　蘇貞昌回應了

恢復YouBike前半小時免費　她舉當年一政策挺蔣萬安：別把市民當賊

蔣萬安當選獲1726萬補助金　9人得票未達門檻1350萬保證金打水漂

農曆春節前恢復小三通？　蘇貞昌：中國疫情還有風波不斷

蔡英文便當會稱「執政成績好」　周玉蔻轟：哪個渾球寫的詭辯稿？

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

IEAT與加拿大「安大略省商會」簽訂合作備忘錄　深化台加經貿連結

江澤民逝世　陸委會：任內威脅台灣「釀台海危機」籲中共鑑往知來

選後首場感恩餐會！　侯友宜：市長能做的有極限請大家多指教

民進黨：經客觀因素綜合評估　陳其邁提名吳怡農

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

防疫鬆綁！再發振興券刺激消費？　蘇貞昌回應了

恢復YouBike前半小時免費　她舉當年一政策挺蔣萬安：別把市民當賊

蔣萬安當選獲1726萬補助金　9人得票未達門檻1350萬保證金打水漂

農曆春節前恢復小三通？　蘇貞昌：中國疫情還有風波不斷

蔡英文便當會稱「執政成績好」　周玉蔻轟：哪個渾球寫的詭辯稿？

中職年度新人王3投爭　味全陳冠偉突圍勝出

嘉義監理所「客運業三級品管制度觀摩會」　響應交安自主管理

陳禹勳奪中繼王感謝當年手套「交易」　赴日旅遊暴雷大王動向？

IEAT與加拿大「安大略省商會」簽訂合作備忘錄　深化台加經貿連結

快訊／魔獸現身UBA　霍華德親臨輔大中美堂全場塞爆

嘉義市微電車駐點領牌 　明年底前免繳號牌費及行照規費

鈺立微供應日本Cannon IoT電腦視覺系統　發展智慧零售無人商店

江澤民逝世　陸委會：任內威脅台灣「釀台海危機」籲中共鑑往知來

嘉義市污水系統第一期竣工　黃敏惠：做就對了！

鈺創持續推創新多元記憶體解決方案　看好車用電子帶來營收貢獻

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

政治熱門新聞

LIVE／陳其邁接代理黨主席　15：00記者會發表談話

快訊／立委補選吳怡農參戰

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

原有望選新北市長卻拒絕　他看九合一敗選：民進黨出了問題

再發振興券？　蘇貞昌回應了

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」逃去中國

王浩宇：再發一次振興券！政府財政OK

他讚陳其邁「1舉動」超越蔡英文

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

館長曝：陳明文邀他「一起罵政府」

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

靠民進黨金援2周賺10幾萬？ 四叉貓解釋了

北市長選舉落幕！　蔣萬安當選獲1726萬補助金

王鴻薇補選立委恐中斷政治生命？　黃暐瀚曝「最大致命原因」

更多熱門

相關新聞

彭文正律師罵法官「混蛋」提告求償

彭文正律師罵法官「混蛋」提告求償

台北地院今繼續審理媒體人彭文正告總統蔡英文的「論文門」一案，蔡英文委任律師連元龍允諾帶蔡英文的論文正本到庭，結果是沒裝訂成冊的文稿散頁，遭彭文正與律師輪番質疑時，連元龍不自覺爆了一句粗口，被彭要求道歉，承審法官張詠惠今在長達3小時的庭訊中，多次強勢制止彭的律師冗長發言，還難得摘下口罩喝水，露出甜美容貌，不過她諭知辯論終結、訂於下月（12月）23日下午5點宣判，瞬間引爆旁聽民眾鼓譟，彭的律師張靜更拍桌8次、大罵法官「混蛋」。

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

快訊／江澤民逝世　總統府：希望家屬節哀珍重

直擊！北京人民大會堂立刻降半旗

直擊！北京人民大會堂立刻降半旗

馬公第一漁港驚見浮屍！漁民驚嚇報案

馬公第一漁港驚見浮屍！漁民驚嚇報案

北市長選舉落幕！　蔣萬安當選獲1726萬補助金

北市長選舉落幕！　蔣萬安當選獲1726萬補助金

關鍵字：

吳怡農民進黨2022九合一大選影音

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

C羅「上帝之髮」懸案破了！

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面