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吳怡農參選立委補選宣示5不　不抹黑、不插旗、不掛看板

記者呂晏慈／台北報導

台北市長當選人蔣萬安選前請辭立委，台北市第3選舉區（中山、北松山）立委缺額補選將在明年1月8日登場。民主進步黨發言人謝子涵30日晚間指出，經過徵詢及各項客觀因素綜合評估後，代理黨主席陳其邁決定提名壯闊台灣聯盟理事長吳怡農；吳則透過臉書表示，會延續上一次選舉的原則：只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊，並打一場環保的選舉，不掛看板、不插棋子，台灣社會在進步、選舉文化更要進步。

▲▼吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳怡農。（資料照／記者屠惠剛攝）

吳怡農表示，2020年1月的立委選舉，他沒有成功，雖然先前對台灣社會沒有任何貢獻，可是卻獲得這麼多人的支持，他非常感激，落選之後，許多人掉淚，他非常感動，大家的鼓勵，不只成為他政治工作的重要動力，也讓他在心裡不斷告訴自己：永遠不能辜負這麼多人的期待。

吳怡農表示，過去兩年多，他盡他的全力從事民間的國防工作，透過「壯闊台灣聯盟」舉辦了上百場課程與講座；「後盾計畫」從台北到高雄訓練了3千多位民眾，提升民間災害應變的能力，感謝一路走來並肩努力的 NGO 夥伴們，更感謝大家持續做自己的後盾。

吳怡農說，今天再度被徵召參選台北市立法委員，他感受到重大的責任，特別是現在，前幾天的地方選舉，民進黨遭遇前所未有的挫敗，在這樣的時刻，每一位從政黨員在每一項工作中，不論成功或失敗，都必須向選民展現民進黨的傳統價值，也都必須在心中緊記：前輩付出多少代價、犧牲自由，才讓今天有機會參與政治，發揮個人的抱負。

吳怡農表示，過去這幾年，他接觸到全國各地的民眾，深切感受到大家對國家安全的憂慮，對深化民主的期待，以及對經濟、文化、及社會各層面創新進步的渴望，有太多工作等著自己，在未來的1個多月，他會提出3個選舉的主軸和兩項競選的承諾，讓大家來檢視與驗證。

吳怡農強調，他會以「強化國家安全」、「提升競爭力」、「與世界接軌」為主軸，針對兵役制度的改革、韌性社會的建立、行政區域的整併、城市的再生與活化、雙語人才的培育，提出具體的政策與主張，希望在大家最關心的議題上，能夠一起帶動廣泛的討論、凝聚共識、逐步落實。

吳怡農說，「我承諾，我會延續上一次選舉的原則：只講政見、不談八卦，不抹黑、不做人身攻擊；我未來的所有選舉，都會遵守這個承諾；我也承諾，打一場環保的選舉：不掛看板、不插棋子，台灣社會在進步、選舉文化更要進步，我希望能就此拋磚引玉，為台灣的選舉走出一條不同的道路。『正面』與『乾淨』選舉，是對選民頭家應有的尊重。我會用最大的努力、最虔誠的心情，來爭取大家的支持。」

▲▼吳怡農宣布5不參選。（圖／翻攝自Facebook／吳怡農）

▲吳怡農將被提名。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

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