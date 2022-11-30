江澤民過世！北京立刻降半旗　直擊人民大會堂五星輔旗全撤下

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民今（30）日於上海病逝，享耆壽96歲。大陸官方也宣佈自告全黨全軍全國各族人民書發佈之日起到江澤民追悼大會舉行之日，北京天安門、新華門等地降半旗。《東森新媒體ETtoday》記者第一時間前往天安門廣場，人民大會堂主旗已經降下半旗，周邊所有輔旗正在撤下，大約一個多小時後，人民大會堂周邊旗桿全部淨空。

中共前領導人江澤民今天過世，大陸官方宣布即日起開始降半旗。《東森新媒體ETtoday》記者前往北京天安門附近，廣場正中央主旗以及新華門依照正常時間下午4時50分降旗。但同一時間，人民大會堂正中央的主旗已經呈現降半旗狀態，周邊輔旗旗竿已經淨空，周邊建築物多達三十幾面的輔旗也陸續下降收旗。

▲大陸官方於今天宣布江澤民過世，人民大會堂立刻降半旗 。（圖／記者任以芳攝）

記者直擊大民大會堂從北側開始收旗，原本一整排五星紅旗一面面往下降，大約半小時左右，北側國旗全部收掉。緊接著，人民大會堂正面左右兩邊建築物的輔旗，也逐一下降撤除。

大約一個多小時間，人民大會堂只剩下正中央主旗降半旗，旁邊旗竿空空盪盪。正對面的國家博物館一整排五星旗也全部淨空，後面新蓋的公安部大樓原本高掛十多面五星旗也全部收掉，外交部大樓外的國旗直接降旗。

▼人民大會堂正在收輔旗 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京公安部大樓樓頂國旗全部撤下。（圖／記者任以芳攝）

天安門廣場一帶，除了人民大會堂降半旗，天安門城樓的國旗沒有任何變動。但周邊警力維安變得更加嚴格，許多道路不准進入，要求車輛即時迴轉。尤其是中南海的正門新華門警力部署更嚴密，維安直接站到大馬路外。

大陸官方也發布哀悼消息指出，自告全黨全軍全國各族人民書發佈之日起到江澤民同志追悼大會舉行之日止，北京天安門、新華門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦、澳門中聯辦、我駐外使領館下半旗志哀。這期間，香港中聯辦、澳門中聯辦、我駐外使領館設靈堂，接待港澳地區和駐在國弔唁。

▲江澤民過世，央視主播打黑領帶、穿著黑色系衣服 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

江澤民過世後，不只大陸官網呈現黑白色表示哀悼，官媒《央視》新聞聯播也做出調整，以往女主播穿著較鮮艷外套，今天播報服裝全部換上黑色系衣服，男主播特地打上黑色領帶。

寶曉峰播報時語速也變慢，並且預告今晚節目播出有68分鐘，接著開始播放江澤民黑白照片，搭配大約1分多鐘的哀悼音樂。

▼天安門廣場國旗正常，維安部署嚴密。（圖／記者任以芳攝）