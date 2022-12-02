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大陸 大陸焦點 特派現場

江澤民一輩子疼惜「她」　「低調第一夫人」王冶坪悲送70年牽手

記者任以芳／北京報導

中共前總書記江澤民的遺體昨1日下午由專機從上海運回北京，大陸官媒《央視》新聞聯播釋出移靈過程，江澤民夫人王冶坪罕見曝光。今年高齡94歲的王冶坪全程乘坐輪椅，護送丈夫最後一程。根據大陸官方資料紀錄，兩人結縭超過70年，當年王冶坪經常江澤民出訪，由於打扮個性樸素，有「最低調第一夫人」稱號。江澤民生前也曾向外界透露婚姻生活小趣事，王冶坪不讓他吃獅子頭，江澤民完全乖乖配合，夫妻感情十分和睦。

▲▼ 江澤民遺孀王冶坪、習近平、彭麗媛親自迎靈、政治局七常委（新舊）、透明棺、全體鞠躬 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 王冶坪悲痛送別丈夫江澤民。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民於11月30日於上海病逝，享耆壽96歲。根據大陸官媒報導稱，江澤民遺體已於昨1日下午由專機從上海移送到北京，極少曝光的江澤民夫人王冶坪全程出席，坐輪椅參與告別式和移靈儀式，悲痛護送結縭70年的「牽手」江澤民。

▲▼ 江澤民、王冶坪 。（圖／翻攝 新京報）

▲ 王冶坪與江澤民牽手70年。（圖／翻攝 新京報）

據了解，王冶坪生於1928年，比江澤民小兩歲，是上海外國語學院的高材生，與江澤民都是江蘇揚州人。根據大陸上海人民出版社出版的《日出江花——青年江澤民在上海》一書，該內容透露不少江澤民青春回憶和婚姻小故事。

1947年，江澤民從上海交大畢業後到上海益民食品廠工作，「全廠上上下下都和他相處得很好，就連他的女友王冶坪同志也很熟悉了。那時，江澤民和王冶坪正在熱戀中。」

書中還描述兩人戀愛的情形，「王冶坪那長長的眉毛下閃著一對大眼睛，她經常來廠裡看望江澤民。夕陽西下，他們和廠裡的朋友在那綠草如茵的草地上談天。」

1951年，23歲的江澤民和王冶坪在上海當時的四馬路（現福州路）的杏花樓飯店舉行婚禮，過程十分樸素，只準備一些茶點，參加婚禮的人員主要是雙方親友，證婚人是江澤民的老同學張安銘、王慧炯和唐宗炎。同年產下長子，1954年產下次子。

▲▼ 2002年10月25日，江澤民和夫人王冶坪在克勞福德農場門口與小布希總統和夫人蘿拉合影。 。（圖／翻攝 人民網）

▲ 2002年10月25日，江澤民和夫人王冶坪在克勞福德農場門口與小布希總統和夫人蘿拉合影。（圖／翻攝 人民網）

江澤民擔任大陸領導人期間，經常攜王冶坪調研視察或出訪各國。1994年9月，江澤民攜王冶坪赴歐洲三國訪問，這也是繼劉少奇王光美之後，大陸國家領導人第二次偕夫人出訪，過程中出現江澤民護妻的溫馨小插曲。

當時是王冶坪第一次隨訪，抵達第三站法國，因出席多場外事活動，長途跋涉十分勞累。江澤民會見時任法國總統密特朗（Mitterrand）時，用英語低聲說，「我夫人長途旅行很疲乏，有些頭暈。能不能請你準備一把椅子，讓她坐一坐？」密特朗立即讓人搬來兩把椅子。

儘管王冶坪是上海外國語學院的高材生，外型簡樸，經常素顏打扮，出訪時羞赧寡言，一定走在江的身後，被稱為「最低調第一夫人」。

據悉，王冶坪患有頸椎病，只要身體不適，江澤民都會細心照料，比如出訪上下飛機、樓梯，都會扶著或讓她輓著臂膀。外傳有朋友曾對江說，電視畫面上他老抓著她胳膊，像是拽著她走，不好看，江無奈答，「要是我不扶她，她就走不動啊！」

▲▼時任大陸國家主席江澤民和夫人王冶坪乘專機抵達澳門機場，出席澳門回歸祖國一週年慶典活動。 。（圖／翻攝 中新社）

▲時任大陸國家主席江澤民和夫人王冶坪乘專機抵達澳門機場，出席澳門回歸祖國一週年活動。（圖／翻攝 中新社）

官媒「政事兒」文章曾紀錄，王冶坪「簡樸」持家，一手操辦家裡大小事，親手照顧江澤民的日常飲食、睡眠健康。舉例江澤民擔任總書記時期第一次回上海，本來想點家鄉揚州「獅子頭」。 王冶坪回說，「揚州『獅子頭』太肥了，你還吃肥肉啊？」江澤民聽了笑笑說，「好，好，王冶坪同志不讓我吃，那就不吃吧。」

自從江澤民退位後，夫人王冶坪幾乎沒有露面，最近一次曝光是今年8月，大陸微博流傳一張江澤民與夫人王冶坪坐在藤椅的照片，後方擺放大陸領導人習近平、妻子彭麗媛、總理李克強、妻子程虹敬贈的花籃，紅紙條上寫著「祝江主席生日快樂」。

事隔三個多月，江澤民於11月30日於上海病逝。昨1日江澤民遺體從上海移回北京，過去王冶坪陪江澤民搭機到處出訪，如今則是陪伴江澤民遺體搭乘專機走過最後一程。

▲▼ 江澤民遺孀王冶坪、習近平與彭麗媛致哀 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民遺孀王冶坪、習近平與彭麗媛致哀 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

專機抵達西郊機場後，94歲的夫人王冶坪戴口罩先下機，眼神十分悲傷。習近平和夫人彭麗媛上前鞠躬慰問，期間彭麗媛一直雙手合十，王冶坪多次拱手致謝。

大陸官方也宣布，北京時間12月6日上午10時將於人民大會堂隆重舉行江澤民追悼大會，不舉行遺體告別式，全大陸民眾默哀、鳴笛3分鐘。追悼大會當天，大陸全國和中國大陸駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

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