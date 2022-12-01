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大陸 大陸焦點 特派現場

江澤民移靈全記錄！　央視曝光「2秒安詳面容」習近平親迎三鞠躬

▲▼ 江澤民遺孀王冶坪、習近平、彭麗媛親自迎靈、政治局七常委（新舊）、透明棺、全體鞠躬 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民上海靈堂。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人江澤民遺體今（1）日下午由專機從上海移回北京，大陸官媒《央視》稍早釋出全過程，由中共總書記習近平等中共黨政高層到機場迎靈。另外，江澤民透明靈柩和上海的靈堂也曝光，畫面清楚可見江澤民遺體穿黑西裝、戴招牌黑框眼鏡，遺體覆蓋中共紅色黨旗，表情祥和。央視釋出江澤民遺體畫面大約2秒左右，似乎有意破除外界謠傳江澤民早就過世、喪而不發等謠言。

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨11月30日於上海病逝，享耆壽96歲。大陸三大官媒報導稱，中共前總書記江澤民的遺體已於1日下午由專機移送到北京，中共總書記習近平、夫人彭麗媛，以及李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等中共黨政高層到北京西郊機場迎靈。

央視特地釋出江澤民位於上海靈堂畫面，現場沒有花籃和輓聯，佈置簡潔莊嚴。當天中午12時10分，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行，江澤民生前友好、醫護人員、治喪委員會等成員集體向遺體告別。江澤民夫人王冶坪坐在輪椅上，表情十分哀戚。

▼江澤民遺孀王冶坪參加告別式。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼江澤民上海靈堂、大體曝光、遺孀王冶坪 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼江澤民上海靈堂、大體曝光、遺孀王冶坪 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民遺體曝光。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

靈堂正中央擺放江澤民生前遺照，央視特地釋出約2秒大景鏡頭，清楚可見靈堂正中央擺放江澤民遺體，身穿黑西裝，戴黑框眼鏡，上面覆蓋中共黨旗，遺體表情十分安詳，有如睡著一般。

告別儀式結束後，中共政治局常委蔡奇和治喪委員會辦公室有關人員、江澤民親屬從上海護送江澤民遺體回到北京。沿途不少上海民眾配戴白花送江澤民最後一程。

▼上海民眾送行江澤民移靈車隊。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼江澤民上海靈堂、大體曝光、遺孀王冶坪 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 江澤民遺孀王冶坪、習近平與彭麗媛致哀 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲ 彭麗媛雙手合十向江澤民遺孀王冶坪慰問。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

同一時間，北京西郊機場也準備迎靈儀式，降半旗致哀，現場氣氛哀戚，高掛黑底白字橫幅，內容寫上「江澤民同志永垂不朽」「江澤民同志永遠活在我們心中」。習近平和夫人彭麗媛等中共黨政高層統一配戴白花、手臂戴黑紗，集體站在停機坪迎靈。

載護江澤民遺體的專機於15時55分落地，江澤民94歲的遺孀王冶坪先下機，習近平和夫人彭麗媛首先上前鞠躬慰問，期間彭麗媛特地雙手合十，王冶坪即使戴口罩，看得出來眼神十分悲傷，多次拱手向習近平夫妻回禮。

▲▼江澤民上海靈堂、大體曝光、遺孀王冶坪 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲江澤民遺體裝在透明靈柩。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

之後，江澤民的靈柩由12名禮兵抬護走下飛機，透明靈柩清楚可見江澤民上半部遺體臉部戴著招牌粗黑框眼鏡。習近平等向江澤民遺體三鞠躬，眾人目送靈柩上靈車。之後，治喪委員會辦公室成員和江澤民親屬護送遺體前往停靈處。

大陸官方今也宣布，北京時間12月6日上午10時將於人民大會堂隆重舉行江澤民追悼大會，不舉行遺體告別式，全大陸民眾默哀、鳴笛3分鐘。追悼大會當天，大陸全國和中國大陸駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

▼ 習近平和夫人彭麗媛、中共黨政高層全體三鞠躬 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

▲▼ 江澤民遺孀王冶坪、習近平、彭麗媛親自迎靈、政治局七常委（新舊）、透明棺、全體鞠躬 。（圖／翻攝 央視新聞聯播）

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