　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

快訊／江澤民透明棺曝光！　今移靈北京清楚可見「招牌黑框眼鏡」　　

▲▼ 2022.12.1、江澤民移靈回北京 。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

▲ 央視報導中共領導人江澤民今上午移靈回北京 。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨11月30日於上海病逝，享耆壽96歲。大陸官媒《央視》新聞聯播今晚(1)日曝光江澤民大體從上海移回北京全過程，總書記習近平和夫人彭麗媛等人胸佩白花、臂戴黑紗，在停機坪肅立。央視釋出最新移靈畫面，江澤民專機抵達西郊機場後，透明棺材清楚可見江澤民大體還戴著招牌黑框眼鏡。大陸官方稍早也宣布6日將舉行追悼大會，全大陸默哀、鳴笛3分鐘。

報導指出，我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者江澤民同志的遺體今天從上海由專機敬移到達北京。

▲▼ 2022.12.1、江澤民移靈回北京 。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

▲習近平親自在西郊機場迎靈 。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

報導稱，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等黨和國家領導同志到北京西郊機場迎靈，並向江澤民同志親屬表示深切慰問。蔡奇和治喪委員會辦公室有關同志、江澤民同志親屬從上海護送江澤民同志遺體回到北京。

報導表示，北京西郊機場國旗半垂，氣氛莊嚴肅穆，黑底白字橫幅上寫著「江澤民同志永垂不朽」，「江澤民同志永遠活在我們心中」。習近平和夫人彭麗媛等胸佩白花、臂戴黑紗，神情凝重地在停機坪肅立。

▲▼ 2022.12.1、江澤民移靈回北京 。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

▲2022.12.1江澤民大體從上海移靈回北京，清楚可見昔日招牌黑框眼鏡。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

報導稱，15時55分，載護江澤民同志遺體的專機緩緩降落。在低回的哀樂聲中，12名禮兵擡護安放著江澤民同志遺體的靈柩，緩緩走下專機，行進至迎靈隊伍正前方肅立。習近平等向江澤民同志遺體三鞠躬，目送靈柩上靈車。之後，治喪委員會辦公室成員和江澤民同志親屬護送遺體前往停靈處。

報導指出，當天中午12時10分，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行。治喪委員會辦公室成員、上海市有關負責同志、江澤民同志親屬和生前友好、醫護人員等向江澤民同志遺體告別，並護送靈柩到上海虹橋機場。上海各界群眾在沿途送行。

據悉，在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會副委員長，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，在京全國政協副主席以及中央軍委委員也到北京西郊機場迎靈。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
財神爺降臨！繳電信費中千萬發票　幸運兒在「這縣市」
快訊／江澤民今移靈北京　透明棺材曝光
孫安佐女友解封首日「無罩出門」　邪惡視角南半球下方炸出
陳意涵：下輩子還會跟我結婚嗎？　老公回答讓她傷心2週
好市多試吃「1次拿3份」！員工嗑掉最後1盤　她氣炸投訴
快訊／北京12／6舉行江澤民追悼大會　全大陸默哀、鳴笛3分鐘
價值227萬！「500kg大麻」離奇消失　警無奈：老鼠啃的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／江澤民透明棺曝光！　今移靈北京清楚可見「招牌黑框眼鏡」　　

全大陸默哀、鳴笛3分鐘！　北京12／6舉行江澤民追悼大會

認識3個月閃婚！男得知妻罹病急離婚：聘金還我...法院判決曝

女兒偷倒剩飯！爸從垃圾桶撿起「當面吃下」　網嚇：太極端

微博傳江澤民靈柩傳移照　民眾夾道送別「學長一路走好」

央視哀悼江澤民！球迷看世足轉播「畫面變黑白」　氣瘋：怎麼看球

32歲女後車廂取物！下秒轎車撞上來「當場被夾死」　留下7歲孩子

不會線上出題！6旬師「手抄試卷」學生超感動　網淚：想老師了

廣州閃電解封！他走出鐵皮牆「表情超錯愕」　市民：有點不敢動

習近平與歐洲理事會主席會談　米歇爾：歐盟堅持一中政策

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

快訊／江澤民透明棺曝光！　今移靈北京清楚可見「招牌黑框眼鏡」　　

全大陸默哀、鳴笛3分鐘！　北京12／6舉行江澤民追悼大會

認識3個月閃婚！男得知妻罹病急離婚：聘金還我...法院判決曝

女兒偷倒剩飯！爸從垃圾桶撿起「當面吃下」　網嚇：太極端

微博傳江澤民靈柩傳移照　民眾夾道送別「學長一路走好」

央視哀悼江澤民！球迷看世足轉播「畫面變黑白」　氣瘋：怎麼看球

32歲女後車廂取物！下秒轎車撞上來「當場被夾死」　留下7歲孩子

不會線上出題！6旬師「手抄試卷」學生超感動　網淚：想老師了

廣州閃電解封！他走出鐵皮牆「表情超錯愕」　市民：有點不敢動

習近平與歐洲理事會主席會談　米歇爾：歐盟堅持一中政策

12月購車促銷／今年最後一檔優惠　萬元加油券、高檔家電都出爐了

每天喊肚痛！她罹癌三期　醫見「愛吃1物」搖頭嘆：半年就離開了

2023早春運動趨勢！　ASPORT帶來烏克蘭運動服、絕美U型重量環

醫療科技展登場！台大醫院推跨時空智慧醫療　虛擬實境滑板練平衡

談新人王陳冠偉最大成長　葉總：明年續扛終結者

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

每坪105萬買中山區「火吻宅」？　專家勸：本金要夠

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

連12年填息！0056現在還能買嗎？　專家秒給答案

快訊／江澤民透明棺曝光！　今移靈北京清楚可見「招牌黑框眼鏡」　　

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

大陸熱門新聞

濾水器公司管線裝反！嬰兒喝重金屬廢水整年

女高中生拿外送遭退學！校方被罵爆急改處分

正妹轉播世足「曖昧喘息」45秒

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

上海24區「宣布解封」！防疫小組緊急通知

央視悼江澤民世足畫面變黑白　陸網氣喊：怎麼看球！

錄音檔曝！陰性淪關方艙　18歲女生崩潰飆罵

央視哀悼江澤民　主播領帶藍變黑

快訊／廣州突宣布「解除所有臨時封控區」！

26萬重機合法停停車格惹阿嬤不爽推倒！維修費噴近7萬

北京12／6舉行江澤民追悼大會

即／習近平首發聲　哀悼江澤民：偉大的無產階級革命家

認識3個月閃婚！男得知妻罹病急離婚：聘金還我

民眾連夜逃出廣州　擠爆國道、露宿車站畫面曝

更多熱門

相關新聞

北京12／6舉行江澤民追悼大會

北京12／6舉行江澤民追悼大會

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨日（30日）於上海病逝，享耆壽96歲。大陸官媒今（1）日公布「江澤民同志治喪委員會」第2號公告，訂於北京時間12月6日上午10時在人民大會堂隆重舉行追悼大會，全大陸默哀3分鐘。

網傳江澤民靈柩傳移照！民眾夾道送別

網傳江澤民靈柩傳移照！民眾夾道送別

央視悼江澤民世足畫面變黑白　陸網氣喊：怎麼看球！

央視悼江澤民世足畫面變黑白　陸網氣喊：怎麼看球！

江澤民逝世　朱立倫哀悼：是一個世紀的結束

江澤民逝世　朱立倫哀悼：是一個世紀的結束

天安門降半旗首日人潮少　

天安門降半旗首日人潮少　

關鍵字：

江澤民

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

等到了！超商「咖啡買7送7」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面