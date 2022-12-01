快訊／江澤民透明棺曝光！　今移靈北京清楚可見「招牌黑框眼鏡」　　

▲ 央視報導中共領導人江澤民今上午移靈回北京 。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

記者任以芳／北京報導

大陸前領導人、中共中央前總書記江澤民昨11月30日於上海病逝，享耆壽96歲。大陸官媒《央視》新聞聯播今晚(1)日曝光江澤民大體從上海移回北京全過程，總書記習近平和夫人彭麗媛等人胸佩白花、臂戴黑紗，在停機坪肅立。央視釋出最新移靈畫面，江澤民專機抵達西郊機場後，透明棺材清楚可見江澤民大體還戴著招牌黑框眼鏡。大陸官方稍早也宣布6日將舉行追悼大會，全大陸默哀、鳴笛3分鐘。

報導指出，我黨我軍我國各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人，偉大的馬克思主義者，偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家，久經考驗的共產主義戰士，中國特色社會主義偉大事業的傑出領導者，黨的第三代中央領導集體的核心，「三個代表」重要思想的主要創立者江澤民同志的遺體今天從上海由專機敬移到達北京。

▲習近平親自在西郊機場迎靈 。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

報導稱，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等黨和國家領導同志到北京西郊機場迎靈，並向江澤民同志親屬表示深切慰問。蔡奇和治喪委員會辦公室有關同志、江澤民同志親屬從上海護送江澤民同志遺體回到北京。

報導表示，北京西郊機場國旗半垂，氣氛莊嚴肅穆，黑底白字橫幅上寫著「江澤民同志永垂不朽」，「江澤民同志永遠活在我們心中」。習近平和夫人彭麗媛等胸佩白花、臂戴黑紗，神情凝重地在停機坪肅立。

▲2022.12.1江澤民大體從上海移靈回北京，清楚可見昔日招牌黑框眼鏡。（圖／翻攝央視 新聞聯播）

報導稱，15時55分，載護江澤民同志遺體的專機緩緩降落。在低回的哀樂聲中，12名禮兵擡護安放著江澤民同志遺體的靈柩，緩緩走下專機，行進至迎靈隊伍正前方肅立。習近平等向江澤民同志遺體三鞠躬，目送靈柩上靈車。之後，治喪委員會辦公室成員和江澤民同志親屬護送遺體前往停靈處。

報導指出，當天中午12時10分，起靈儀式在上海華東醫院告別室舉行。治喪委員會辦公室成員、上海市有關負責同志、江澤民同志親屬和生前友好、醫護人員等向江澤民同志遺體告別，並護送靈柩到上海虹橋機場。上海各界群眾在沿途送行。

據悉，在京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會副委員長，國務委員，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，在京全國政協副主席以及中央軍委委員也到北京西郊機場迎靈。