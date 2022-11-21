2022新竹X梅竹黑客松落幕　參賽者從日常激發靈感

▲梅竹黑客松攜手七家業界巨頭及新竹市政府，實現產官學合作願景。（圖／梅竹黑客松提供）

圖、文／梅竹黑客松提供

2022 新竹 X 梅竹黑客松在 10 月 22 日及 23 日於國立清華大學新體育館登場，本次競賽吸引近 250 位臺清交和各大專院校生、社會人士及高中生等參賽者，總與會人數超過 450 人。梅竹黑客松現為全臺最大的校園黑客松，定期於每年 10 月底舉行大型黑客松年會，由企業提供資源，供參賽者在兩天一夜中開發出別具創新力的實作品。

今年的競賽組別為「黑客組」與「創客交流組」，「黑客組」由七家合作企業分別帶領，包含台積電、ASML、意法半導體、中國信託、恩智浦半導體、原相科技以及 Kronos Research；「創客交流組」則攜手新竹市政府，透過融入新竹居民真實生活情境，讓參賽者在實作過程中，思索社會議題不同的可行解。

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▲2022新竹X梅竹黑客松圓滿落幕，超過450人報名參賽共襄盛舉。（圖／梅竹黑客松提供）

緊迫的兩天時間內，許多參賽者以日常經驗出發，契合主題同時解決生活中的難題。如意法半導體組的「黑客松後黑顆肝」，以自種的繡球花為靈感，打造出可自動澆水及除蟲的溫室；首度參與便奪得梅竹大獎第三名的「吳星瀚粉絲後援會」也提及在學習交易的過程中屢受挫折的經歷，因此希望設計出 User-Friendly 的操作介面，更加貼近使用者的需求，降低耗費的時間成本。

中國信託在接受採訪時給予參賽者兩點建議 : 首先，不論競賽規模大小，良好的溝通是幫助團隊完成終極目標的重要基石，保持正面態度並避免帶入負面情緒，積極克服困難，才是梅竹黑客松的精神。另外，許多參賽者為了讓作品呈現更豐富，傾向常見的「加法思考」，在實作的過程中塞入大量功能與特色，卻往往落入華而不實的窠臼；運用務實的「減法思考」，聚焦於做出自身特色的服務，亦不失為比賽中脫穎而出的好方法。

而同為黑客組企業的 ASML 則以本身「3C」的企業文化鼓勵參賽者，透過勇於表達與思辨的「Challenge」與「Care」的傾聽與包容，才能打造出「Collaborate」的團隊共贏。參與企業都希冀透過開放、創新的活動氛圍，在共同解題與合作的過程中，縮短產學間的角色差距。