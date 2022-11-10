　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

加密貨幣熱潮！政大與幣安產學合作　培育台灣Web3.0人才

▲▼政大與幣安簽署MOU，未來進行產學合作，培育台灣Web3.0人才。（圖／政大提供）

▲政大校長李蔡彥（右）與幣安代表Damien Ho（左）簽署MOU，未來進行產學合作，培育台灣Web3.0人才。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

比特幣等加密貨幣越來越普及，加上區塊鏈技術成熟，為培育相關人才，政大今（10日）與加密貨幣龍頭「幣安（Binance）」，正式簽署合作備忘錄（MOU），政大也成為幣安在台灣合作的第一所學校，未來雙方在區塊鏈教育及研究正式展開產學合作，並培育Web3.0人才，希望為台灣金融科技發展帶來正面效益。

比特幣等加密資產流通越來越普及，政大今天由校長李蔡彥和幣安全球合作夥伴團隊代表Damien Ho共同完成簽署MOU，而幣安旗下教育平台「幣安學院」所推動的大學推廣計畫，在全球超過100所頂尖大學建立合作，包括哈佛大學、麻省理工學院和史丹佛大學等知名學府，政大則成為幣安在台灣第一所合作的學校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼政大與幣安簽署MOU，未來進行產學合作，培育台灣Web3.0人才。（圖／政大提供）

▲政大與幣安簽署MOU，未來雙方進行產學合作，培育台灣Web3.0人才。（圖／政大提供）

李蔡彥在致詞時指出，隨著區塊鏈技術成熟，未來Web3產業對人才的需求將不斷成長，而近年來政大已累積許多資訊科技能量，透過深化產學合作，希望提供學生最優質的課程與資源，協助他們累積跨領域技能與創新能力。

Damien則表示，加密資產與區塊鏈目前面臨人才稀缺，以及普遍缺乏區塊鏈知識的困境，而教育是對未來最好的投資，政大有多元背景的人才，幣安也可以提供metaverse等課程上的運用，提升學子對加密貨幣的認識。

政大與幣安雙方會談，聚焦在區塊鏈、Web3.0、NFT、資訊和金融科技等領域展開教育面向的交流與合作，政大表示，企盼提升產學合作與Web3.0人才培育，雙方未來合作涵蓋多個範疇，包含由幣安提供線上學習資源、實習機會，雙方共同設計課程，舉辦工作坊、交流活動，以及就創新專案或技術展開聯合研究等，提供學生參與和培養Web3.0領域技能，為未來投入職場預做準備。

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／國父紀念館附近1女墜樓！　失去生命跡象
快訊／台灣大賽G4女球迷昏倒　送醫不治
桃園父女雙亡　生母悲曝「6年約定」：早叫他要開車接小孩
重返台灣！Opel Mokka跨界休旅　3款外型、售價曝光
櫥窗見爆乳妹露蜜大腿！　一對眼牽進去了
網紅媽為3歲女兒辦生日趴！　「喜邀27同學參加」卻0人到場
快訊／民進黨7立委都不會辭職？　秘書長：當然
恐怖巧合！東華男大生撞樹亡　「去年同一天」女大生撞燈柱慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

坐月子餵奶「只能吃素」...婆婆斥：吃葷罪大惡極　人妻崩潰痛哭

「大圳之路」健走12／3登場　看遍烏山頭水庫、3大渡槽橋風光

吃小火鍋！這1幕震撼她「求老闆星座」　萬人朝聖：超替客人想

加密貨幣熱潮！政大與幣安產學合作　培育台灣Web3.0人才

藍委告發薛瑞元圖利高端　莊人祥駁：做疫苗效益評估是法定職責

網軍哪來？律師揭「幾台筆電就能洗風向」：他們只看金錢不看顏色

輪椅卡關求助被拒⋯兩廳院身障席位少於法規！李永得：感到慚愧

男友霸氣幫「清空雙11購物車」！她見超鬧清單急喊：不妙

台灣教育科技展今起登場　新北19校展現智慧校園推動成效

開放逐桌敬酒、戶外免戴口罩「同步討論鬆綁」　羅一鈞曝評估3條件！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

小貓跳進貨車1hr「沒被發現」　他意外變偷貓賊...急送牠回家

候選人街頭拿大聲公宣傳　幫騎士「倒數紅綠燈」超嗨

始源太紳士..李多熙喊：不要這樣！　鬍渣硬到像砂紙「吻戲刮痛她」

泰2.1m窄巷成塞車救星 幾乎與車同寬人人搶走

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊！擊退畫面超有戲

坐月子餵奶「只能吃素」...婆婆斥：吃葷罪大惡極　人妻崩潰痛哭

「大圳之路」健走12／3登場　看遍烏山頭水庫、3大渡槽橋風光

吃小火鍋！這1幕震撼她「求老闆星座」　萬人朝聖：超替客人想

加密貨幣熱潮！政大與幣安產學合作　培育台灣Web3.0人才

藍委告發薛瑞元圖利高端　莊人祥駁：做疫苗效益評估是法定職責

網軍哪來？律師揭「幾台筆電就能洗風向」：他們只看金錢不看顏色

輪椅卡關求助被拒⋯兩廳院身障席位少於法規！李永得：感到慚愧

男友霸氣幫「清空雙11購物車」！她見超鬧清單急喊：不妙

台灣教育科技展今起登場　新北19校展現智慧校園推動成效

開放逐桌敬酒、戶外免戴口罩「同步討論鬆綁」　羅一鈞曝評估3條件！

要陳時中對「無良公關」提告　徐巧芯：否則是「某種程度心虛」

坐月子餵奶「只能吃素」...婆婆斥：吃葷罪大惡極　人妻崩潰痛哭

幣圈雷曼風暴！29歲FTX創辦人認「搞砸」　苦主淡馬錫急聯繫

送醫畫面曝！台灣大賽兄弟象奪王　女球迷1局上昏倒...送醫不治

成都楊桃冰舊店面三拍終脫手　合庫砸8502萬得標

鴻海第三季EPS 2.80元　創同期新高

快訊／國父紀念館附近1女墜樓！失去生命跡象搶救中

更多人芭比Q！　徐巧芯加碼警告「2類人」會一起提告

大姑貪圖財產！洗腦公公「賣房請看護」　人妻嘆：看誰會接你去住

週慶66折買Roots撇步看這裡！滿額贈森林露營系列　粉絲最想要露營推車

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

這4星座愛依賴人！第1名「不黏沒安全感」網搖頭：好累

起底「瑟瑟柯學也峰狂」6大咖管理員

霉運結束了！血月後「4星座」財運爆棚　

跌落神壇！「好市多1夯食」悄降價　會員：吐一整天

她怨鄰車停太近沒道歉　網風向卻逆轉

加盟廖老大「沒捐3000」收存證信函　下場超悲慘

爭鮮雙11推「名字有丨丨」免費吃！網卻罵翻：沒誠意

獨／搶BLACKPINK！「地獄1場景」驚呆她

「夢幻逸品」買半年！他開機不到2次　網友：想買都沒貨

「6大派圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

更多熱門

相關新聞

幣安悔婚FTX！比特幣跌破1.6萬美元　創逾2年新低

幣安悔婚FTX！比特幣跌破1.6萬美元　創逾2年新低

受到全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)與FTX併購交易「悔婚」影響，加密幣市場出現恐慌性連鎖反應，比特幣台北時間10日早晨7點57分報價探至15860.95美元，較前一日跌幅擴至14.47%，失守1.6萬美元關卡，創逾2年新低，不過至8點52分已重新回至16126.39美元，惟單日跌幅仍逾10%。

血月屠殺加密貨幣！FTT崩盤87%蒸發20億美元

血月屠殺加密貨幣！FTT崩盤87%蒸發20億美元

文物修復師圓夢之路　政大生寫公文爭跨校學分「獲校長肯定喊加油」

文物修復師圓夢之路　政大生寫公文爭跨校學分「獲校長肯定喊加油」

駭高鐵被查水表　台灣天才駭客3億元掰了

駭高鐵被查水表　台灣天才駭客3億元掰了

政大雙星潛水　林勵、林彥廷挑戰自我

政大雙星潛水　林勵、林彥廷挑戰自我

關鍵字：

加密貨幣政大幣安產學合作Web3.0

讀者迴響

熱門新聞

男友手機露餡！台北女要看片驚見「媽媽被性侵」

館長崩潰哭了！　「求求民進黨饒過我，放我一馬」

麥當勞真的變「麥當當」了！

跑友變砲友！人夫約馬甲線女神「決鬥整晚」

快訊／徐巧芯公布「LINE對話」打臉陳時中：你要確定欸

找人跟拍陳時中文件「簽名全P的」　出處曝

規模更甚富士康！鄭州再爆3萬多大學生大逃亡

快訊／BLACKPINK主辦方火速「取消這些門票」！　重新販售

親綠粉專緊急道歉！徐巧芯嗆：來不及了

東華大二生校內騎車自摔撞樹　送醫不治

郭靜純等3年合體何篤霖爆哭　洩「至親意外過世」

造謠藍跟拍陳時中秒翻車！無良公關真面目曝光

夏如芝「餐廳低調打工」被認出！

汪小菲哭了！淚眼謝謝大S、具俊曄

網傳「女陰毛越多＝性慾越強」！她驚揭原因

更多

最夯影音

更多
名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！
韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

韋汝爆藝人「為小黃瓜飆罵助理」　王思佳認：就是我啊..小S點頭「有Guts」

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

驚悚畫面曝！遭後車追撞　失控衝分隔島...慈父和9歲女兒慘死

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

女兒「促進感情」找媽聊天　講不停她不耐煩：去睡覺！

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

22歲駕駛硬擠車道輾過左腳　重機男檢舉5違規成功開罰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面