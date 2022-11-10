加密貨幣熱潮！政大與幣安產學合作　培育台灣Web3.0人才

▲政大校長李蔡彥（右）與幣安代表Damien Ho（左）簽署MOU，未來進行產學合作，培育台灣Web3.0人才。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

比特幣等加密貨幣越來越普及，加上區塊鏈技術成熟，為培育相關人才，政大今（10日）與加密貨幣龍頭「幣安（Binance）」，正式簽署合作備忘錄（MOU），政大也成為幣安在台灣合作的第一所學校，未來雙方在區塊鏈教育及研究正式展開產學合作，並培育Web3.0人才，希望為台灣金融科技發展帶來正面效益。

比特幣等加密資產流通越來越普及，政大今天由校長李蔡彥和幣安全球合作夥伴團隊代表Damien Ho共同完成簽署MOU，而幣安旗下教育平台「幣安學院」所推動的大學推廣計畫，在全球超過100所頂尖大學建立合作，包括哈佛大學、麻省理工學院和史丹佛大學等知名學府，政大則成為幣安在台灣第一所合作的學校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲政大與幣安簽署MOU，未來雙方進行產學合作，培育台灣Web3.0人才。（圖／政大提供）

李蔡彥在致詞時指出，隨著區塊鏈技術成熟，未來Web3產業對人才的需求將不斷成長，而近年來政大已累積許多資訊科技能量，透過深化產學合作，希望提供學生最優質的課程與資源，協助他們累積跨領域技能與創新能力。

Damien則表示，加密資產與區塊鏈目前面臨人才稀缺，以及普遍缺乏區塊鏈知識的困境，而教育是對未來最好的投資，政大有多元背景的人才，幣安也可以提供metaverse等課程上的運用，提升學子對加密貨幣的認識。

政大與幣安雙方會談，聚焦在區塊鏈、Web3.0、NFT、資訊和金融科技等領域展開教育面向的交流與合作，政大表示，企盼提升產學合作與Web3.0人才培育，雙方未來合作涵蓋多個範疇，包含由幣安提供線上學習資源、實習機會，雙方共同設計課程，舉辦工作坊、交流活動，以及就創新專案或技術展開聯合研究等，提供學生參與和培養Web3.0領域技能，為未來投入職場預做準備。