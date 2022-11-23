　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022新竹X梅竹黑客松落幕　關注永續與社會議題

圖、文／梅竹黑客松提供

2022 新竹 X 梅竹黑客松在 10 月 22 日及 23 日於國立清華大學新體育館登場，本次競賽吸引近 250 位臺清交和各大專院校生、社會人士及高中生等參賽者，總與會人數超過 450 人。梅竹黑客松現為全臺最大的校園黑客松，定期於每年 10 月底舉行大型黑客松年會，由企業提供資源，供參賽者在兩天一夜中開發出別具創新力的實作品。

▲黑客組題目注重綠能永續經營，創客交流組則重視社會關聯。（圖／梅竹黑客松提供）

▲黑客組題目注重綠能永續經營，創客交流組則重視社會關聯。（圖／梅竹黑客松提供）

今年的競賽組別為「黑客組」與「創客交流組」「黑客組」由七家合作企業分別帶領，包含台積電、ASML、意法半導體、中國信託、恩智浦半導體、原相科技以及 Kronos Research；「創客交流組」則攜手新竹市政府，透過融入新竹居民真實生活情境，讓參賽者在實作過程中思索社會議題不同的可行解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在重視問題解決的競賽中，不少參賽者心繫社會議題，期望能在回應企業挑戰的同時回饋社會。如原相科技的我沒意見組，因關懷視障族群的理念，應用企業提供的系統搭配語音指導，並以影片形式呈現實際應用，希望在未來大幅降低鋪設導盲磚的成本。

另外，在倡議環保的今日，恩智浦組的機智博士則以減少食物浪費作為初衷，他們利用低功耗開發板，結合 AI 技術、作業系統並運用網路知識，做出能夠辨識與記錄食材的智慧冰箱，透過提供使用者食物的保存期限等資訊，以更加有效地控管食材處理，最終他們也在決賽中脫穎而出，獲得梅竹大獎第二名。

▲梅竹大獎注重作品本身，依照創意、可行度、難度及題目契合度評。（圖／梅竹黑客松提供）

▲梅竹大獎注重作品本身，依照創意、可行度、難度及題目契合度評分 。(圖/梅竹黑客松提供)
在注重永續經營的全球趨勢下，此次的企業題目也跟上這股綠色潮流，如以永續發展及智慧家電為題的恩智浦，他們希望參賽者能應用所學、結合實務經驗，藉由產官學的資源進入，鼓勵並支持更多創新，也讓同學們有所歷練與成長。

而身為世界排名前列的微控制器大廠，意法半導體長期關注減碳的議題，也以永續節能為主軸出題，並希望透過提供硬體與技術資源，支持黑客松活動，亦期望能看到更多具創意的新點子；另外，意法也希望參賽者透過自家的產品練功，期許未來成為業界不可或缺的人才。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
FTX破產創辦人現況曝光！　交換式性愛趴、爽住豪宅
快訊／爆乳妹開BMW撞死交管工人　判決出爐
熊大兔兔「只剩今天」　LINE加碼5款免費貼圖！爽用到過年
梅西爆冷吞敗！　阿根廷「晉級16強機率」低到球迷絕望
熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」　揭飯局女星3特徵：演藝圈很小
快訊／北市議員候選人被攻擊爆血！　25歲男被逮行兇原因曝
沙烏地阿拉伯創史上最大爆冷！　外媒：阿根廷戰犯是他

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老公1偏好讓她被誤會偷拍男廁　人妻急喊：我是為民服務啦

台確診致死全球第3？王必勝批特定集團醜化防疫成績：怕大家想起來？

登記候位等超久！小情侶一問傻了　1男1女稱同行「頂替爽吃」

罰單驚見車號「520-LOVE」！主旨處加註5字　過來人喊：這種最貴

高雄空品拉警報「5地區」亮紅燈　市府出手了！點名7業者停機

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖！爽用到過年

汪小菲搬家務事隔空互槓　大S高EQ「2舉動」讓她大讚：好感度上升

不公布疫苗掮客名單！薛瑞元說明原因：未構成未遂犯要件

2022新竹X梅竹黑客松落幕　關注永續與社會議題

食物大走味！癌友「味覺失靈」超煎熬　修復食慾重獲體力為康復關鍵

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

老公1偏好讓她被誤會偷拍男廁　人妻急喊：我是為民服務啦

台確診致死全球第3？王必勝批特定集團醜化防疫成績：怕大家想起來？

登記候位等超久！小情侶一問傻了　1男1女稱同行「頂替爽吃」

罰單驚見車號「520-LOVE」！主旨處加註5字　過來人喊：這種最貴

高雄空品拉警報「5地區」亮紅燈　市府出手了！點名7業者停機

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖！爽用到過年

汪小菲搬家務事隔空互槓　大S高EQ「2舉動」讓她大讚：好感度上升

不公布疫苗掮客名單！薛瑞元說明原因：未構成未遂犯要件

2022新竹X梅竹黑客松落幕　關注永續與社會議題

食物大走味！癌友「味覺失靈」超煎熬　修復食慾重獲體力為康復關鍵

見陳時中遊行聲勢大藍營憂心？　蔣萬安：有勝選信心也有危機意識

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！張蘭罵大S「一句話」挨轟…網：刷新三觀

花蓮酒廠土地開發回饋金遭疑打水漂　台酒：是上繳給工業局

偷拍學生妹滿足制服控！雲端海量「裙底風光」曝…噁男慘了

寶寶出生時已30歲！冷凍胚胎穿越30年甦醒　美國雙胞胎創紀錄

上海收緊防疫　抵市「未滿5天」不得進餐廳等公共場所

高雄3女拚戰！疾呼搶救台美雙律師湯詠瑜　她籲：別讓憾事再發生

溫差大？陳時中冒雨車掃催票　機車騎士豎中指、民眾比「12」力挺

老公1偏好讓她被誤會偷拍男廁　人妻急喊：我是為民服務啦

不畏疫情！把藝術表演拉到戶外　張麗善暢談「流動藝術饗宴」展演

5喵乖巧排排坐等放飯！ 緊盯餵食器「1叮秒進食」

生活熱門新聞

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

可以嫁了！「最顧家疼老婆」星座男Top4

全台連下3天　強冷空氣報到時間曝

夜市黑心射氣球用這招話術　小情侶被收5200元

脫胎換骨！分手後更有魅力TOP3星座

獨／糗了！石斑魚供應量不足 「班班吃石斑」恐喊卡

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

為何大S能火速扣汪小菲資產？　律師點原因「一看就懂」

館長轟汪小菲「丟臉」　遭譙干你什麼事氣炸反擊

公司要求自備筆電　過來人曝現實

丈夫脫褲「蹭幾下就出來」！婆婆怪她不會生

國道驚見日本車牌　內行人曝真相

更多熱門

相關新聞

新竹警連開22槍攔不住　嫌來回倒車撞開血路

新竹警連開22槍攔不住　嫌來回倒車撞開血路

新竹縣寶山鄉今(22日)中午驚爆警匪追逐，當時便衣警察駕駛白色民車追查通緝犯，至寶山某社區時發現一輛失竊車輛，立即駕車上前堵住出口攔查，孰料嫌犯見警後拒捕，靠著蠻力、來回倒車衝撞11次，硬生生將警方駕駛的民車撞開，殺出一條血路逃離現場。

快訊／新竹爆警匪追逐！現場槍聲大作

快訊／新竹爆警匪追逐！現場槍聲大作

成家難！天龍國人不敢婚　全台結婚率最高縣市出爐

成家難！天龍國人不敢婚　全台結婚率最高縣市出爐

鬼父性侵女兒　判刑6年10月

鬼父性侵女兒　判刑6年10月

每100人有1.6人買房　購屋「最積極」縣市不意外是它

每100人有1.6人買房　購屋「最積極」縣市不意外是它

關鍵字：

黑客松梅竹黑客松新竹新竹市政府清大交大科技大專院校大學學生競賽產學合作

讀者迴響

熱門新聞

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

真理女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

「魔獸大鵰」獲認證　賈永婕驚喊1句話

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

妻被媽掌摑！他秒離婚嗆1句　全場卻驚：霸氣

同事包包掉出1物　OL聽完原因秒暈船

汪小菲消失1天發聲了！網見發文地點酸爆

「他堅持1600萬斡旋」賭萬年套路！結局崩潰了

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面