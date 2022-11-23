2022新竹X梅竹黑客松落幕　關注永續與社會議題

圖、文／梅竹黑客松提供

2022 新竹 X 梅竹黑客松在 10 月 22 日及 23 日於國立清華大學新體育館登場，本次競賽吸引近 250 位臺清交和各大專院校生、社會人士及高中生等參賽者，總與會人數超過 450 人。梅竹黑客松現為全臺最大的校園黑客松，定期於每年 10 月底舉行大型黑客松年會，由企業提供資源，供參賽者在兩天一夜中開發出別具創新力的實作品。

▲黑客組題目注重綠能永續經營，創客交流組則重視社會關聯。（圖／梅竹黑客松提供）

今年的競賽組別為「黑客組」與「創客交流組」，「黑客組」由七家合作企業分別帶領，包含台積電、ASML、意法半導體、中國信託、恩智浦半導體、原相科技以及 Kronos Research；「創客交流組」則攜手新竹市政府，透過融入新竹居民真實生活情境，讓參賽者在實作過程中思索社會議題不同的可行解。

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在重視問題解決的競賽中，不少參賽者心繫社會議題，期望能在回應企業挑戰的同時回饋社會。如原相科技的我沒意見組，因關懷視障族群的理念，應用企業提供的系統搭配語音指導，並以影片形式呈現實際應用，希望在未來大幅降低鋪設導盲磚的成本。

另外，在倡議環保的今日，恩智浦組的機智博士則以減少食物浪費作為初衷，他們利用低功耗開發板，結合 AI 技術、作業系統並運用網路知識，做出能夠辨識與記錄食材的智慧冰箱，透過提供使用者食物的保存期限等資訊，以更加有效地控管食材處理，最終他們也在決賽中脫穎而出，獲得梅竹大獎第二名。

▲梅竹大獎注重作品本身，依照創意、可行度、難度及題目契合度評分 。(圖/梅竹黑客松提供)

在注重永續經營的全球趨勢下，此次的企業題目也跟上這股綠色潮流，如以永續發展及智慧家電為題的恩智浦，他們希望參賽者能應用所學、結合實務經驗，藉由產官學的資源進入，鼓勵並支持更多創新，也讓同學們有所歷練與成長。

而身為世界排名前列的微控制器大廠，意法半導體長期關注減碳的議題，也以永續節能為主軸出題，並希望透過提供硬體與技術資源，支持黑客松活動，亦期望能看到更多具創意的新點子；另外，意法也希望參賽者透過自家的產品練功，期許未來成為業界不可或缺的人才。