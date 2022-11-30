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日本藝能名校「禁談戀愛」！校長逼女高中生退學　判賠21萬

▲▼ 少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲女學生認為，校方只因談戀愛就要求學生退學違反人權，因此提告。（示意圖／取自pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本東京都私立堀越高校身為藝能名校，被喻為是偶像搖籃，許多明星都畢業於這所高中。然而堀越高校的校規卻非常嚴格，不但禁止戀愛，同時也不可隨意染燙髮。2019年就有一名女學生因為和男同學交往，被學校勸告「自願退學」，而學生認為校規限制人權，因此提告。東京地方法院30日裁定校方違法，判賠97萬日幣（約新台幣21萬元）。

根據《每日新聞》報導，堀越高校在校規中明文禁止學生戀愛，而當時就讀高三的原告2019年11月在被班導質問是否與男同學交往時，坦承確有此事，隨後便被校長勸告自願退學，而她則被迫轉入其他高中就讀。她事後因不滿校方限制學生基本人權，向法院提告。

東京地方法院30日開庭審理，認為堀越高校禁止男女學生交往的校規雖然合理，但是勸女學生自主退學的行為則屬於違法行為，因此判定校方須賠償學生97萬日幣（約新台幣21萬元）。

起訴書指出，原告主張，限制戀愛的校規侵犯學生的基本人權，與社會一般認知相比，明顯不合理，應該屬於無效，而這條過當校規更使得她被迫轉學。

對此，校方則指出，私立學校有權根據校方的傳統與教育方針管教學生，校規對照社會一般認知並無不合理，且勸導女學生自願退學屬於校長的裁量權。

法官認為，考量到私立學校自身的教育理念與方針，要求男女學生交往並專心於課業上，對照社會一般認知的確合理，但是校長勸導自願退學的行為實屬「強制退學」，有違教育裁量權，因此認定其違法。

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