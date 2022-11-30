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金正恩公開二女兒意涵曝！突顯「北韓政權不倒」：核武捍衛未來主權

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）本月18日朝東發射1枚新款洲際彈道飛彈「火星-17型」，彈頭墜落日本專屬經濟海域（EEZ），引發國際譁然。事後，北韓官媒連續公開最高領導人金正恩緊牽二女兒視察試射、與軍方和眾官員們合影的照片，只見二女兒穿黑色皮大衣，雪白的臉龐和神態激似母親李雪主，顯示北韓政權不倒。

不過，先前平壤當局與北韓官媒從未提到金正恩、李雪主膝下有無兒女，儘管美國前NBA球星羅曼德（Dennis Rodman）曾於2013年透露，金正恩夫婦當年誕下二女兒金主愛（김주애，音譯），然而此說法卻始終未曾獲官方證實，直到最近金正恩才終於選擇對外公開兒女的存在。

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

南韓《韓聯社》分析，金主愛此次亮相時擺脫上次首度登台時顯露出的稚嫩感，這次金主愛穿上價值昂貴的黑色皮大衣、本來前額的瀏海也刻意往旁梳，其雪白的臉龐與過於接近成人的妝髮打扮，以及在飛彈發射車亮相時勾著金正恩的手臂，都讓人誤以為是李雪主，再再顯示從金日成以來至第4代尊貴的金氏「白頭山血統」。

南韓北韓大學院總長梁茂進分析北韓再度讓金正恩女兒亮相的動機，「無非是想散播一種訊息，只有核武才能保障下一代的未來。以父親的立場而言，金正恩囑託軍方，請殫精竭慮保護好『白頭血統』第4代。」

至於金主愛未來是否有接班金正恩的可能？梁茂進表示，北韓至今尚未針對金主愛進行神格化、偶像化的工作，因此還無法將金主愛視為接班人看待；而平壤當局之所以讓金主愛在飛彈前亮相，很可能代表著金正恩認為，只有核武才能「保護好我的女兒」。

▲▼金正恩與二女兒。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

▲金正恩與二女兒。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

根據《彭博社》，比起北韓新研發的洲際彈道飛彈「火星-17型」，國際更加關注北韓官媒首度公開的金正恩二女兒金主愛，儘管留給國際的謎題很多，但其釋出的訊息非常明確，其一是北韓金氏政權能夠繼續傳承、延續，另一重點是北韓短期內無意重啟推動無核化談判。

總部設於奧地利維也納的國際反核組織「公開核網路」（Open Nuclear Network）高級分析師李敏英（Rachel Minyoung Lee，이민영）則認為，目前討論金正恩是否將二女兒金主愛視為接班人的問題，恐怕還為時尚早，因為此舉恐怕面臨北韓傳統以來由男性主導政治精英階層的體制。

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