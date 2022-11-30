首爾地鐵今晨罷工！勞資雙方「縮減人力」談判破局　班次僅平日7成

▲先前首爾地鐵曾因疫情導致虧損擴大，工會不滿資方作出裁員決定。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓寒流警報發威，昨（29）日晚間首爾、仁川地區降下今年第一場初雪。在此之際，民眾今（30）日又得面臨首爾地鐵大罷工的問題。勞資雙方在人力縮編等問題僵持不下，幾次談判後仍宣告破局，勞方決定即日上午6時30分投入罷工，在資方與市府尋找代替人力後，預估上班尖峰時段後的白天班次能恢復至平日的7成。

根據《韓聯社》、《News1》，首爾交通公社負責營運首爾地鐵1至8號線，其勞動組合（以下稱工會）從30日上午6時30分起正式投入大罷工，為2016年後6年來的首場大罷工。由首爾交通公社工會、統合勞組所組成的聯合工會交涉團29日晚間10時宣告談判破局，雖隔日凌晨0時又重啟協商，不過雙方始終無法達成共識。

首爾交通公社表示，30日上午7時起1號線上行路段（往逍遙山方向）延遲8分鐘、下行路段（往天安、仁川方向）則是延遲5分鐘，其餘2至8號線則由資方投入替代人力、正常運作。

為了減少罷工帶來的影響，首爾交通公社將人力集中投入於上班尖峰時段（上午7至9時），維持平日正常運作，至於替代人力較少的白天其他時段，班次運行則維持平日的72.7%，下班尖峰時間（晚間6至8時）則維持在85.7%。

報導指出，首爾交通公社計畫在2026年以前縮減1539名人力，以求在財政上開源節流，此舉引起勞方極為不滿，認為縮減人力根本無法保障乘客安全，尤其今年9月中旬新堂站女性站務員在廁所巡邏時被殺、10月底梨泰院踩踏事件後，社會各界強化安全意識。

面對勞方不滿，資方同意2022年暫不縮減人力、且同意勞方擴充站務人員與長期缺員人力。不過，勞方仍對資方未全面撤回人力縮減案表達不滿，認為資方違反去年9月13日答應勞方「不以財政危機為理由強制縮編人力」的承諾，於是勞資雙方談判破局。

另外，韓國鐵道公社則預計12月2日起投入大罷工。

至於南韓貨運工會全國總罷工至今已邁入第7天，尤其在水泥、營建等產業受害頗深，對此總統尹錫悅29日強制下令開工，以水泥貨運業為首要復工對象。30日上午，南韓行政安全部長李祥敏呼籲，若接獲開工令後未重返工作崗位，則政府將投入法律程序。

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