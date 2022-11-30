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阿茲海默新藥效力達27%！　專家卻曝有恐怖風險：已有2人死亡

▲▼阿茲海默症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美日藥廠聯合研發了新的阿茲海默症藥物「Lecanemab」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

日本藥廠衛采（Eisai）和美國生技公司百健（Biogen）聯合開發了一種治療阿茲海默症的實驗性藥物「Lecanemab」，並在實驗中顯著減緩了病患的認知能力下降，可惜這種藥物可能存在危險副作用，因此專家認為相關藥物上市機會渺茫。

綜合外媒報導，這2家公司今年9月宣布，他們對1800名早期阿茲海默症患者進行了為期18個月的實驗後，發現與安慰劑相比，使用Lecanemab治療的病患認知衰退程度減緩了27%，顯示新藥有機會減緩阿茲海默症的病程。

這項突破性結果引起了醫界高度關注，因為在全球的5500萬名癡呆症患者中，患有阿茲海默症的人就佔了近三分之二，然而相關領域在過去幾十年的實驗，大部分都以失敗告終。儘管如此，研究人員仍認為，Lecanemab要實際投入到阿茲海默症的治療依舊困難。

研究人員指出，這是因為Lecanemab價格十分昂貴，患者每年須花費1到3萬英鎊（約新台幣37至111萬元）在治療上，而且療程至少要持續18個月，因此相關藥物被允許上市的機率不大，而且Lecanemab還存在可能產生危險副作用的風險。

研究結果顯示，在進行了Lecanemab治療的患者中，有12.6%的受試者出現腦腫脹問題，另外還有14%患者腦部微出血、5名患者腦部大出血，甚至有2名服用Lecanemab的患者死亡，不過藥廠認為這2起死亡事件不能歸咎於Lecanemab。

神經退行性變學專家斯皮里斯-瓊斯（Tara Spires-Jones）表示，「我們目前距離英國國民保健署（NHS）授權使用Lecanemab還有很長的一段路要走，而且需要注意的是，這種藥物無法治癒阿茲海默症。」

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