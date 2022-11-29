矢板明夫直言民進黨敗在「戰略問題」　卻停留在文宣技術面檢討

▲矢板明夫直言，民進黨的慘敗是戰略問題，一定不是戰術性的文宣技術問題。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣九合一大選的結果，在國際間引發一定程度的關注。日本產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書發文指出，很多日本的保守派政治人物，都很關心台灣未來的走向，非常擔心2024年總統大選，台灣的本土勢力會丟掉政權，另外民進黨會如此慘敗，一定不會是「戰術上」的文宣技術問題，而是「戰略上」的問題。

矢板明夫指出，就目前看來，賴清德副總統代表民進黨、朱立倫主席代表國民黨、柯文哲市長代表民眾黨，總統大選出現三足鼎立的可能性比較大。

矢板明夫接著分析，如果是一個月以前，很多本土派人士可能認為賴副總統一定會輕鬆取勝。因為，上一次蔡英文總統獲得了817萬票，而韓國瑜只獲得了552萬票。非民進黨勢力如果下次再分成朱立倫和柯文哲兩個陣營，那麼對民進黨的威脅就更小了。

矢板明夫說，但是，這一次九合一選舉之後，情勢有了非常大的變化。以台北市為例，蔣萬安的得票數，和四年前丁守中拿到的票數一樣，都是57萬票，說明國民黨的基本盤沒有變化。反而是陳時中，只拿到了三成多一點的選票，比民進黨的基本盤少了一成。而中間選民和年輕人，有很大一部分都投給了黃珊珊，黃拿到了25%以上的選票。

矢板明夫表示，一般認為，蔡英文總統上次拿到的817萬票，是民進黨基本盤+中間選民+年輕人的總和。如果下次總統大選和這次一樣，中間選民和年輕人都跑去支持第三勢力的柯文哲，那麼，就會變成民進黨和國民黨的基本盤，以及第三勢力的三方較量。鹿死誰手，非常難說。

矢板明夫認為，簡單地說，就是民進黨在短時間之內失去了年輕人和中間選民的支持，現在看到綠營的一些檢討，很多還停留在文宣等技術性的層面，說句老實話，這一次輸得這麼慘，一定不會是戰術上的問題，而是戰略上的問題。如何挽回年輕人和中間選民的支持，對民進黨來說，是當務之急。

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