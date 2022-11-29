　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

矢板明夫直言民進黨敗在「戰略問題」　卻停留在文宣技術面檢討

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲矢板明夫直言，民進黨的慘敗是戰略問題，一定不是戰術性的文宣技術問題。（圖／記者李毓康攝） 

記者林彥臣／綜合報導

台灣九合一大選的結果，在國際間引發一定程度的關注。日本產經新聞台北支局長矢板明夫在臉書發文指出，很多日本的保守派政治人物，都很關心台灣未來的走向，非常擔心2024年總統大選，台灣的本土勢力會丟掉政權，另外民進黨會如此慘敗，一定不會是「戰術上」的文宣技術問題，而是「戰略上」的問題。

矢板明夫指出，就目前看來，賴清德副總統代表民進黨、朱立倫主席代表國民黨、柯文哲市長代表民眾黨，總統大選出現三足鼎立的可能性比較大。

矢板明夫接著分析，如果是一個月以前，很多本土派人士可能認為賴副總統一定會輕鬆取勝。因為，上一次蔡英文總統獲得了817萬票，而韓國瑜只獲得了552萬票。非民進黨勢力如果下次再分成朱立倫和柯文哲兩個陣營，那麼對民進黨的威脅就更小了。

矢板明夫說，但是，這一次九合一選舉之後，情勢有了非常大的變化。以台北市為例，蔣萬安的得票數，和四年前丁守中拿到的票數一樣，都是57萬票，說明國民黨的基本盤沒有變化。反而是陳時中，只拿到了三成多一點的選票，比民進黨的基本盤少了一成。而中間選民和年輕人，有很大一部分都投給了黃珊珊，黃拿到了25%以上的選票。

矢板明夫表示，一般認為，蔡英文總統上次拿到的817萬票，是民進黨基本盤+中間選民+年輕人的總和。如果下次總統大選和這次一樣，中間選民和年輕人都跑去支持第三勢力的柯文哲，那麼，就會變成民進黨和國民黨的基本盤，以及第三勢力的三方較量。鹿死誰手，非常難說。

矢板明夫認為，簡單地說，就是民進黨在短時間之內失去了年輕人和中間選民的支持，現在看到綠營的一些檢討，很多還停留在文宣等技術性的層面，說句老實話，這一次輸得這麼慘，一定不會是戰術上的問題，而是戰略上的問題。如何挽回年輕人和中間選民的支持，對民進黨來說，是當務之急。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／王鴻薇發聲明「拒絕補選立委」！地方人士推薦這2人
得「糖尿病」只因為吃太甜？　營養師曝「背後最大元兇」
快訊／大樂透頭獎1.3億一注獨得！獎落這縣市
快訊／林志玲48歲慶生喊「小寶貝會走路了」　意外洩婆媳真實互
情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊上銬畫
新北里長「離奇自撞」慘死！　將重新選舉
MAMA「人氣5女團」舞台遭批雜亂　網罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ET民調／2024爭霸開打！賴清德、陳建仁勝算曝　藍營非郭台銘、侯友宜不可

快訊／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委！地方人士推薦王浩、鄭麗文

矢板明夫直言民進黨敗在「戰略問題」　卻停留在文宣技術面檢討

蘇清泉聲請證據保全遭駁回！競辦曝原因：歡迎提供違法事證

快訊／新北里長「離奇自撞」慘死！　將重新選舉

林淑芬批政府「花錢買網軍」　出征釀一言堂：民主核心蕩然無存

民進黨澄清已抓槍擊館長兇手　黃國昌批可笑：2年有起訴哪一位老大？

屏東開票「只唱票不亮票」36秒片瘋傳　選委會提4點澄清

陳時中為什麼會輸？　周玉蔻提「3大疑問」引網熱議

趙少康籲中共「白紙示威」當苦口良藥　示警Omicron嚴重威脅共產黨

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

看到爸回家歐告嗨翻天 父子比跳高變身彈簧狗

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

ET民調／2024爭霸開打！賴清德、陳建仁勝算曝　藍營非郭台銘、侯友宜不可

快訊／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委！地方人士推薦王浩、鄭麗文

矢板明夫直言民進黨敗在「戰略問題」　卻停留在文宣技術面檢討

蘇清泉聲請證據保全遭駁回！競辦曝原因：歡迎提供違法事證

快訊／新北里長「離奇自撞」慘死！　將重新選舉

林淑芬批政府「花錢買網軍」　出征釀一言堂：民主核心蕩然無存

民進黨澄清已抓槍擊館長兇手　黃國昌批可笑：2年有起訴哪一位老大？

屏東開票「只唱票不亮票」36秒片瘋傳　選委會提4點澄清

陳時中為什麼會輸？　周玉蔻提「3大疑問」引網熱議

趙少康籲中共「白紙示威」當苦口良藥　示警Omicron嚴重威脅共產黨

ET民調／2024爭霸開打！賴清德、陳建仁勝算曝　藍營非郭台銘、侯友宜不可

快訊／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委！地方人士推薦王浩、鄭麗文

爆熱戀黃子韜！　女偶像被粉絲轟「沒事業心」回嗆：我開心啊

「學長」温昇豪擔綱新風獎大使：比我們以前幸福多了！

快訊／大樂透1.3億頭獎開出　彰化縣一注獨得

試過生酮飲食和168也沒用！測驗肥胖原因　心理師教不復胖方法

比子彈列車快！「丹麥TSR-GT超跑」全球僅3輛　極速可達424km／h

矢板明夫直言民進黨敗在「戰略問題」　卻停留在文宣技術面檢討

英格蘭凌晨戰威爾斯！　滑板辣姐重押5萬挺「三獅軍團」

林志玲48歲慶生樂喊「小寶貝會走路了」　意外洩婆媳真實互動

他出門見虎斑貓僵硬癱稻田　準備收屍近看傻眼：R...RAP

政治熱門新聞

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

深綠也倒戈？醫吐出3年前秘密：被側翼狂出征

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

即／罷韓4君子張博洋宣布加入民進黨團運作

屏東「只唱票不亮票」　選委會回應了

館長嗆：跟側翼87%像　羅友志45字回應

他挺蘇貞昌「功大於過」　曝敗選原因

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

陳思宇曝「退民眾黨群組」原因

「只是堵藍」嗆綠：補選都別幫忙

更多熱門

相關新聞

南韓貨運罷工Day6！工會高層削髮抗議尹錫悅

南韓貨運罷工Day6！工會高層削髮抗議尹錫悅

南韓貨運工會期盼政府能夠永久實施「安全貨運費率制度」，比照最低薪資，保障貨運司機收入，減少過勞、超載、超速等事故，豈料卻慘遭政府反對。如今，工會發起的罷工已邁入第6天，高達9成的預拌水泥廠無法獲得原料，導致全國工地建設被迫中斷，為此南韓總統尹錫悅強制執行開工，工會成員削髮抗議。

即／東京都立大學驚傳砍人！180cm黑衣男仍在逃

即／東京都立大學驚傳砍人！180cm黑衣男仍在逃

居酒屋老闆娘陳屍櫃台！死因離奇竟是窒息死

居酒屋老闆娘陳屍櫃台！死因離奇竟是窒息死

抗中保台　2024仍可能再浮上檯面

抗中保台　2024仍可能再浮上檯面

注射胰島素弒病父！她為滅口再殺弟「偽裝燒炭」

注射胰島素弒病父！她為滅口再殺弟「偽裝燒炭」

關鍵字：

矢板明夫九合一大選日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

快訊／海裕芬生了！

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面