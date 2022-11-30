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酒駕大叔出車禍拒酒測　遭壓制失禁...竟徒手抓「抹屎」襲警

記者高堂堯／南投報導

陳姓中年男子日前喝得爛醉，酒駕開車行經南投市區與人發生車禍，警方到場實施酒測，陳男不但拒測、還醉言醉語地猛嗆警方，警方最後只能進行壓制，不料陳男竟當場脫褲失禁，還徒手抓起排泄物朝警方丟擲，最後仍被逮捕依法送辦。

▲酒駕大叔出車禍後不但拒絕酒測，還失禁並以排泄物襲警。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲酒駕大叔出車禍後不但拒絕酒測，還失禁並以排泄物襲警。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局指出，11月27日下午4時左右接獲報案，南投市文昌街發生2車碰撞事故，隨即派遣南投派出所員警前往處理，抵達現場後發現一台白色轎車與另一台黑色轎車發生擦撞，經查白色轎車駕駛身分為57歲陳姓男子。

▲酒駕大叔出車禍後不但拒絕酒測，還失禁並以排泄物襲警。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲酒駕大叔假意接受酒測，卻不吹氣，還試圖離開現場。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲酒駕大叔出車禍後不但拒絕酒測，還失禁並以排泄物襲警。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方隨即依法對2車駕駛實施酒測，黑色轎車駕駛無酒駕情事，但明顯渾身酒氣、臉紅氣喘的陳男卻先假意接受酒測、但將吹嘴含住卻不吹氣，員警只好折回巡邏車上再取來另一個新吹嘴，陳男就直接拒測、還想直接走人 ，警方強調：「車禍沒有讓你決定要不要拒測啦！」身旁一名女性友人也直勸：「你不要這樣！」

▲▼警方壓制酒駕大叔，大叔竟脫褲用排泄物還擊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼警方壓制酒駕大叔，大叔竟脫褲用排泄物還擊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲酒駕大叔出車禍後不但拒絕酒測，還失禁並以排泄物襲警。（圖／記者高堂堯翻攝）

幾名員警見陳男不配合辦案，隨即試圖控制其行動，陳男竟藉酒裝瘋、接連嗆聲：「好膽你嘜走！」「你不是說最晚不是可以明天早上5、6點再測嗎？」「抓三小？兩個人欺負一個人？」並不斷掙扎打算掙脫、還將褲頭脫下，最後竟喊「你手給我放掉，我屎拉出來啦！」趁一個空檔雙腿往後略蹲、左手抓起排泄物就朝警方丟去。

警方指出，林姓巡佐和周姓員警不幸被糞便潑灑到，現場臭氣薰天，隨即將陳男上銬帶回警局，最後確認酒測值高達1.18毫克，訊後依公共危險、妨害公務等罪嫌移送南投地檢署偵辦。

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