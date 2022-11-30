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社會 社會焦點 保障人權

酒駕被關還不怕！他又犯拒繳42萬罰單...土地遭查封拍賣

▲酒駕N次義務人牡丹土地持分 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲酒駕多次被逮，屏東1民眾牡丹土地遭查封拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於12月6日辦理年末封關前最後一次「123拍賣會」，這次將法拍3位酒駕義務人分別座落於竹田、獅子及牡丹的土地。其中有位義務人，2018年間即已6次酒駕入監服刑執行完畢，不料2020年又酒駕且拒絕酒測，經開罰18萬元罰單遲未繳納，案件併同其他3件酒駕案件移送屏東執行分署執行，罰單金額高達42萬餘元。分署受理後迅速查封義務人名下2筆位於牡丹的土地持分，土地目前已進行至第3拍，底價只有15萬4800元。

▲酒駕N次義務人牡丹土地持分 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲木雕▼機器人。

▲酒駕N次義務人牡丹土地持分 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

另聯拍有屏東地檢署所囑託的2米高紅豆杉木雕藝品，上個月法拍會已有27組人馬領取喊價號碼牌；這件作品刀法雕工流暢，期待有緣人帶回家珍藏，細細體會佛者寬懷慈悲降伏化解嗔怒的意境。另有新古機車2部，以及海景世界公司股票2136股，皆於當日上午9點半開放觀覽、10點持證件登記、10點半開賣，價高者得標。

暑假時曾推出叫好又叫座的遙控車、穿越機及格鬥機器人又來了！義務人曾培育學生參加臺灣飛行機器人競賽得到冠軍，這次變賣的物件原作為教具使用益智又具啟發性，當天上午10點至11點半、下午1點半至4點，在分署排隊入場並依公告價格賣出，物件數量有限，售完即止。

當天不動產則有位在屏東市、內埔及泰武的多筆土地；該分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在12月5日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知。12月6日當天下午2點半至3點另可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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