斑馬線上演驚悚片！休旅車左轉未減速　女「閃避點滿」逃生

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園蘆竹區中正路與忠孝西路口昨日上午9時許發生一起車禍，當時77歲吳姓男子駕駛小客車沿忠孝西路往中正路方向行駛，行經中正路口左轉時，未注意到67歲林姓女子走在斑馬線上，與對方擦撞，導致林女右腳擦挫傷，所幸送醫後並無大礙。

▲女子過馬路與白色休旅車擦撞。（圖／翻攝爆料公社二館）

影片中，身穿綠色衣服的林女正走在斑馬線上，此時吳男駕駛白色休旅車從中正路口左轉駛來，所幸林女及時發現，嚇得趕緊止住腳步，只有輕微碰到車輛，未釀成更大的傷害。

林姓女子因擦撞，導致右腳有擦挫傷，經送醫診療後，沒有大礙。警方到場處理時，對事故雙方當事人實施呼氣酒精濃度測試，其值皆為零，未有酒後駕駛情事。

警方呼籲，駕車行經交岔路口時，請放慢車速，並應隨時注意車前狀況，行經行人穿越道時，應停車禮讓行人先行，切勿因搶快或一時疏忽，而造成意外發生。

有網友將該段驚險影片PO上臉書社團「爆廢公社二館」，網友看完後，紛紛留言表示「閃避技能點好點滿」、「我猜A柱，從直線開始擋到轉彎！台灣行人權益永遠是個笑話」、「這行人完全演示了很多行人做不到的，過斑馬線還是要看著左右來車，避免三寶沒長眼的直接撞過來」、「敏捷有點滿喔，不然路人就被收掉了」。