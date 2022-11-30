20歲女國道高速過彎出事了！追撞前車雙雙翻邊坡影片曝　4人送醫

記者張君豪／台北報導

國道3甲線萬芳交流道29日晚間21時41分發生一起事故，女駕駛高速過彎急踩煞車，導致車輛失控追撞右側車道的自小客車，撞擊力道猛烈導致自己車輛、及被撞的自小客車均翻落邊坡，兩車女駕駛及遭撞的轎車車上兩名乘客均受傷，經警方通知消防局派遣救護車將4名傷者送醫，所幸傷勢並無大礙。警方事後展開調查，後車行車紀錄器也錄下這起高速追撞車禍的畫面。

▲李女駕車追撞隔壁車道車輛，撞擊力道猛烈導致兩車均滾落邊坡釀4人送醫。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

文山一警分表示，當時肇事自小客車駕駛李女（20歲）沿信義快速道路北往南方向內側車道直行，下萬芳交流道到事發現場前，疑似高速入彎，導致行車路線外偏，撞擊沿國3甲下萬芳交流道外側車道楊女（29歲）駕駛的自小客車，撞擊力道猛烈，導致2車都翻落邊坡，2駕駛及楊女車上2名乘客均送萬芳醫院治療，雙方駕駛酒測值均為0。

轄區文山一交通分隊呼籲：駕駛人行車應減速慢行，避免高速行駛時重踩煞車造成車輛失控，變換車道時注意兩側車流狀況，建立防禦駕駛觀念，以維交通安全。

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