台南市府大樓驚傳墜樓　死者為29歲教育局員工...死因待查

▲台南市永華市政中心大樓驚傳墜樓案，江姓教育局員工當場頭部破裂死亡，（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市安平區台南市政府永華市政中心，30日上午9時23分許傳出有人墜樓，1名男子跌落地面當場頭部破裂死亡，台南市警四分局初步調查，死者是29歲的江姓市府教育局員工，疑從市政中心11樓墜落，至於墜樓原因目前政由市府與市警四分局調查處理中。

30日上午9時23分許傳出有人墜樓，台南市消防局據報，出動中正、安平分隊救護車前往搶救，消防人員到場發現係1名年約29歲的男子倒在地面，頭部破裂已當場死亡，不需送醫，消防人員即將本案交由台南市警四分局查處。

警方初步調查，死者疑從市政中心11樓墜落南島路東哲廳正門口前，駐衛警發現報案，警方查看死者身上手機研判死者身分為，29歲江姓男子為市府員工。警方經聯繫死者家屬到場確認身分無誤，依規定製作筆錄報請檢察官司法相驗。

台南市教育局指出，死者江姓技士是正式公務人員，江員平日工作認真，表現良好，與同事之間互動良好，深受同事與長官肯定，是同事及長官眼中的好員工，平日工作情況也很正常，對江員之死亡，教育局上下同感悲痛意外，並不知江員墜樓的原因，教育局呼籲社會大眾要珍生命，有壓力要尋求協助外，目前全力協助江員家屬處理後事相關事宜。

據了解，死者身為技士，與科員都是高考及格的正式公務人員，死者已婚，也育有孩子，教育局除協助死者善後，並積極協助檢警了解死者墜樓原因中。

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