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還有1個月才交接！里長連任失敗「秒關門不理」里民傻了：哪招

▲▼投票 九合一大選 投票所民眾投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2022九合一大選日前落幕。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選才剛落幕4天，照理來說，接下來會在12月2日公告當選人名單，12月16日前發給當選證書，12月25日新任地方公職人員正式就職上任。就有網友在地方社團表示，他們里的里長沒有連任成功，但明明還有一個月，卻在選輸後就關門不理里民，讓他傻眼直呼「哪招？」話題引發議論。

這位網友文中表示，他們里的里長選輸、連任失敗，「可是，不是還有一個月才交接……這個月您不是還有領現任里長薪水，怎就關門不理里民了？哪招？」話題一出，意外爆出不少「災情」，「我們里長也是啊！停車場狗大便也不清了，地也不掃了。」「我們這邊的附近里長，開票出來確定敗選的當晚，就收完整間里辦公室了耶！」

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就有人直呼，「欸不是，那個里長事務費是我們的納稅錢欸！說休息就休息喔？」「這有什麼？還是我們里完勝，選輸當晚還能跑去當選里長總部叫囂嗆聲，真的很奇葩！」不過，也有網友說，「搞不好人家需要調適一下心情。」「別這麼說，讓他哭個幾天。」「這個月是療傷期。」「心碎了，修復中。」

還有人安慰原PO，「換個想法，好險這一屆沒上。」「這樣的里長，選輸了，是里民之福。」「換個角度想，沒選上表示做得不夠好啊！才會讓里民選擇別人做看看啊！」「羨慕能換人做，我們里還是萬年里長呢！也沒其他人出來競選，躺著都能上。」

▲▼九合一大選 開票 投票所 計票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有網友爆料，里長得知落選後就不做事了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

新北市汐止區湖興里里長郭書成過去就曾透露，里長法令上不是領薪水，而是領每月4萬5000元的事務費（下屆起調為5萬元），而里長並非公務員，依法可兼職，最常見為開藥局、雜貨店，也有人會開課、演講來賺些外快。

郭書成還爆料油水方面的秘辛，「確實會有一些業內情報，像是旅遊回扣有些人會收，應該也算公開的秘密，但就幾千、幾萬元，對我來說CP值很低，收幾萬塊賠一生，所以不收。」他也聽過有里長靠土地利益撈油水，「像都更裡的『牽勾仔』，就是幫忙搜集同意書的中人，能夠獲取龐大的利益；或是開發案的土地徵收、新建案的產生等等，都會有一些利益在裡面。」此外，一些傳統的台灣人仍會覺得里長是社區頭人、地方仕紳，會有人為了榮譽感參選。

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