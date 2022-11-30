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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

確診者不得投票存違憲之虞　監委紀惠容、葉大華申請自動調查

▲九合一大選投票所民眾投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲九合一大選投票所民眾投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會依照中央流行疫情指揮中心防疫指引，不開放11月21日起通報確診新冠肺炎的民眾參與九合一大選及18歲公民權覆議案投票，挨批違憲。對此，監察院今（30日）表示，中選會公布的選務防疫規範，針對尚未解封的確診者不得進入投票所投票，也無替代方案且有罰責，恐影響新冠肺炎確診者投票權及影響修憲複決案的通過，監察委員紀惠容、葉大華申請自動調查。

紀惠容、葉大華指出，究竟中央選舉委員會對於確診者投票的措施及研商機制為何？在我國針對疫情陸續全面解封的情況下，確診者不能投票且有罰責，究竟有無牴觸憲法？倘在不影響人民投票權下，中央選舉委員會有無擬訂其他替代方案，以保障人民投票之權利？

監察院說，針對尚未解除隔離的新冠肺炎確診者，仍應依傳染病防治法等規定，不得進入投票所投票，此恐影響確診者的投票權與投票率，甚至影響18歲公民權修憲投票數，紀惠容、葉大華對這些問題甚表關切，爰申請自動調查。

紀惠容、葉大華指出，立法院於111年3月通過「18歲公民權」的憲法修正案，我國將首次舉行憲法修正案公民複決投票，若須通過複決，依法應取得有效同意票之半數，即高達965萬票，中選會所訂的選務防疫規範，將使得確診者無法出門投票，我國目前並無不在籍投票制度，此限制是否將影響修憲案之通過等疑義，均有深入調查瞭解的必要。

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