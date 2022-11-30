　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他趁黑五折扣「瘋買300支iPhone」　走出店外秒遇搶匪！損失300萬

▲紐約,第五大道,蘋果,微軟,Apple,microsoft。（圖／記者洪聖壹攝）

▲紐約第五大道上的蘋果旗艦店28日凌晨發生男顧客遭搶案件。（資料照／ETtoday）

記者張寧倢／綜合外電報導

位於紐約曼哈頓中城第五大道的蘋果旗艦店為24小時全天候營業，一名27歲男子28日凌晨1時左右趁著黑五折扣，到店裡購買300支iPhone手機，分別裝在3個大袋子裡，沒想到男子走出店外不久就被2名搶匪盯上，對方朝他臉上揮拳，最終搶走其中一整袋iPhone，價值高達9.5萬美元（約新台幣292.8萬元）。

據「AppleInsider」等外媒報導，一名27歲匿名男子28日凌晨前往紐約第五大道蘋果旗艦店購買300支iPhone 13手機，店員將手機分裝進3個大袋子裡並交給他後，男子在凌晨1時45分準備走回他的車上，但此時另一輛車突然在他旁邊停下，2名搶匪跳下車要求他交出袋子，儘管男子奮力抵抗，臉部挨揍一拳，搶匪仍設法搶走其中一袋後驅車逃亡。

▲▼iPhone 13。（圖／路透）

▲男子買了300支iPhone 13，被搶匪奪走125支，損失折合台幣將近300萬元。（圖／路透）

紐約警方聲稱，被搶走的大袋子裡裝有125支iPhone手機，價值9.5萬美元。至於為何男子會買這麼多iPhone，警方則表示，受害者經常到蘋果第五大道商店大量採購，再透過自己的小公司轉手賣出，這次被搶的iPhone也是他訂單的一部分。報導稱，男子選在凌晨購買可能就是為了減少大白天當街被搶的機率，不過當時蘋果正在進行黑色星期五的促銷活動，搶匪很可能事先就有犯案計畫了。

報導指出，男子傷勢不重，案件調查目前仍在進行中，紐約市警局並未公布嫌犯的外表描述或車輛訊息。有國外網友質疑，Apple實體商店通常不會向經銷商賣貨，會有專門代表負責安排大額採購訂單和謹慎的配送服務，「聽起來很像是內部人員監守自盜或是詐領保險金。」不過也有人認為，Apple會知道手機的序號，買家也一樣能查，一旦手機開始使用就能和執法部門合作追蹤嫌犯。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
許慧欣親妹結婚了！　她站旁邊「炸出超巨北半球」近照曝光
小優當伴娘「穿超辣」！　彎腰掉出激兇車頭燈
到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢　一票人都選錯
汪小菲「精神要崩潰」！　前CEO友人傳完訊息：壞了
1個月內第3位！　加密幣企業家死亡
魔獸主動問IG帳號！　「鄉民女神」還原現場
快訊／惡男正面曝光！　矇眼勒斃馬國女大生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩公開二女兒意涵曝！突顯「北韓政權不倒」：核武捍衛未來主權

他趁黑五折扣「瘋買300支iPhone」　走出店外秒遇搶匪！損失300萬

保障同婚！美參議院通過《尊重婚姻法》　眾院最快下周審議

女嬰遭綁架51年！橫跨半世紀　母「滿頭白髮」淚崩重逢

南韓隊死裡逃生！總教練拚「杜哈奇蹟」剋葡萄牙　男神曹圭成擺前線

1個月內第3位！　俄羅斯「加密貨幣企業家」墜機亡　

媽媽和伴娘遲到2小時！害新娘被罰6000元　爸卻冷回1句更心寒

車子突然沒油降好運！女加油站順手買刮刮樂　當場刮中3千萬元

越南爆「50億核酸貪汙案」！百姓每做1次篩檢　20%錢送進貪官口袋

砍樹被聖誕節燈飾纏住　46歲男離奇「掉入碎木機中」當場絞死

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

金正恩公開二女兒意涵曝！突顯「北韓政權不倒」：核武捍衛未來主權

他趁黑五折扣「瘋買300支iPhone」　走出店外秒遇搶匪！損失300萬

保障同婚！美參議院通過《尊重婚姻法》　眾院最快下周審議

女嬰遭綁架51年！橫跨半世紀　母「滿頭白髮」淚崩重逢

南韓隊死裡逃生！總教練拚「杜哈奇蹟」剋葡萄牙　男神曹圭成擺前線

1個月內第3位！　俄羅斯「加密貨幣企業家」墜機亡　

媽媽和伴娘遲到2小時！害新娘被罰6000元　爸卻冷回1句更心寒

車子突然沒油降好運！女加油站順手買刮刮樂　當場刮中3千萬元

越南爆「50億核酸貪汙案」！百姓每做1次篩檢　20%錢送進貪官口袋

砍樹被聖誕節燈飾纏住　46歲男離奇「掉入碎木機中」當場絞死

金正恩公開二女兒意涵曝！突顯「北韓政權不倒」：核武捍衛未來主權

斑馬線上演驚悚片！休旅車左轉未減速　女「閃避點滿」逃生

虎媽命乾女兒跪地吃飯「鐵尺毆打」　辯只體罰沒凌虐...下場出爐

路透：蘋果中國製造跌破4成　料加速撤出

台積電下周美國廠移機典禮　國發會龔明鑫：「以董事身分出席」

許慧欣親妹結婚了！她站旁邊「炸出超巨北半球」…淡出9年美貌0變化

歐陽娜娜賣浴袍「1件4300元」　陸媒爆成本價「不超過300元」網開轟

他趁黑五折扣「瘋買300支iPhone」　走出店外秒遇搶匪！損失300萬

20歲女國道高速過彎出事了！追撞前車雙雙翻邊坡影片曝　4人送醫

新加坡直擊／李政宰親口官宣「開心加入迪士尼」　朴敘俊現身全場驚呼

藍眼小肉球6個月成喜感汪「清純→老油條」　爸嘆：回不去了

國際熱門新聞

她摔一跤女友蜜臀全露！　人肉球門交疊片曝

德大嫂團曝和守門員床戰4次　輸球懲罰曝

天線寶寶「太陽」長大了！招牌甜笑等比例放大

葡萄牙要報20年前世紀之仇　放話南韓戰「拚到底」

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

1個月內第3位！俄加密貨幣企業家墜機亡

馬鈴薯竟是減肥神物！研究：這樣吃能瘦5kg

梅西贏球太嗨「踢到墨西哥球衣」　拳王怒了

時隔38年！　世界最大活火山噴發

路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者

「9妻男模」離婚了！4老婆「因鄰居」離開他

德智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

世足「奶機妹」重現經典　力挺森巴軍團

新加坡男男性行為除罪化　婚姻平權仍是漫漫長路

更多熱門

相關新聞

保障同婚！美參議院通過《尊重婚姻法》

保障同婚！美參議院通過《尊重婚姻法》

美國參議院29日以61比36票通過新法，未來同性婚姻和跨種族婚姻將得到聯邦法律的保障，以回應人們對最高法院可能推翻2015年使同性婚姻在全國范圍內合法化的決定的擔憂。眾議院可能會在下周審議參議院版本的法案。

女嬰遭綁架51年終重逢　白髮母淚崩

女嬰遭綁架51年終重逢　白髮母淚崩

開車沒油降好運　女順手買刮刮樂中3千萬元

開車沒油降好運　女順手買刮刮樂中3千萬元

被聖誕燈飾纏住　男掉入碎木機中絞死

被聖誕燈飾纏住　男掉入碎木機中絞死

阿茲海默新藥有效！專家卻曝有恐怖風險

阿茲海默新藥有效！專家卻曝有恐怖風險

關鍵字：

紐約蘋果iPhone 13買iPhone搶匪iPhone被搶第五大道北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

天后闆妹被爆「買千萬名牌卻賣山寨包」

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面