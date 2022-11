車子突然沒油降好運！女加油站順手買刮刮樂　當場刮中3千萬元

▲女因為車子沒油,意外中大獎。(圖/翻攝自Twitter/NC Education Lottery)

記者李振慧/綜合報導

美國北卡羅萊納州一對情侶開車到一半突然發現沒油,前去加油站時順手買了一張刮刮樂,沒想到只花美元30美元(約台幣925元)買的刮刮樂,竟然贏得美元100萬元(約台幣3,082萬元)大獎。

居住在溫斯頓-塞勒姆市(Winston-Salem)的女子蘿拉(Laura Keen),為了幫車子加油,和男友在克爾納斯維爾(Kernersville)加油時,走進商店買了咖啡和刮刮樂,結果上車後發現刮中美元100萬元大獎。

蘿拉表示,「我當時在尖叫,男友也在尖叫,2個人一直在叫,因為太驚訝了,要不是因為汽油剛好沒了,我們可能永遠都不會中獎」。

蘿拉與男友28日前去彩券公司領獎,她選擇一次領取美元60萬元(約台幣1,849萬元)獎金,扣稅後金額約為美元426,069元(約台幣1,313萬元),計畫近期要先去度假,之後再聰明規劃剩餘獎金。

Laura Keen of #WinstonSalem stopped for gas and a Millionaire Maker ticket and won a $1 million prize! “We would never have won that if that gas light had not gone off,” she said. Her win occurred at @7eleven on S. Main St. in #Kernersville. #NCLottery https://t.co/paZ17zDaUk pic.twitter.com/BOyqzo7NNI