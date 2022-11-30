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保障同婚！美參議院通過《尊重婚姻法》　眾院最快下周審議

▲▼美國參議院通過《尊重婚姻法》。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國參議院29日通過《尊重婚姻法》。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國參議院29日以61比36票通過新法，未來同性婚姻和跨種族婚姻將得到聯邦法律的保障，以回應人們對最高法院可能推翻2015年使同性婚姻在全國范圍內合法化的決定的擔憂。眾議院可能會在下周審議參議院版本的法案。

綜合外媒報導，美國人口調查與統計局數據顯示，該國目前約有56.8萬對已婚同性伴侶，然而美國聯邦最高法院今年6月推翻了保障婦女墮胎權的「羅伊訴韋德案」後，宣布將重新審議避孕和同性婚姻議題，導致美國的同婚權益岌岌可危。

為了保障國內的同性與跨種族婚姻，美國參議院在11月29日，通過12位共和黨籍參議員與49位民主黨籍議員的贊成票，以61票對36票通過了《尊重婚姻法案》（The Respect for Marriage Act），驚險掠過60票過關門檻。

雖然這項法案在參院通過後，仍需在眾議院進行最終表決，才能送交美國總統拜登簽署成法，但民主黨目前在眾議院佔過半數席次，因此若無意外將可過關。這項法案通過後，各州的同性或跨種族的婚姻都將受到聯邦法院認可與保護。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在一份聲明中指出，為了通過這項法案，政府已經歷了十分漫長但勢不可擋的路程，不過這項法案通過後，美國將朝著更平等的方向邁進，「參議院傳遞一項所有美國人都需要聽見的訊息：無論你是誰或你所愛的人是誰，你都應該得到法律的尊重與平等對待」。

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