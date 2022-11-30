天線寶寶「太陽嬰兒」長大了！招牌微笑等比例放大　現況曝光

▲傑西的招牌笑容和小時候一模一樣。（圖／翻攝自Instagram）



記者王佩翊／編譯

英國經典兒童節目《天線寶寶》是許多人的童年回憶，除了丁丁、迪西、拉拉以及小波等4名主角外，露出燦爛笑容、高掛天空的太陽嬰兒也讓人印象深刻。時隔25年，當初的小寶寶也已經長成亭亭玉立的大女孩，而現在的她與小時候宛如「等比例放大」。此外，她也公開了自己的近況。

根據《每日星報》報導，「太陽寶寶」傑西（Jess Smith）出生後不久，被父母帶到醫院接受健康檢查，然而當她在秤體重時，卻正好被《天線寶寶》的製作人相中。傑西表示，製作人原本想委託醫院，如果看到笑起來很可愛的寶寶，就主動與節目聯繫，沒想到正好遇到體重超標的她。

儘管傑西已經不記得拍攝的過程，但是她說，製作人讓她坐在鏡子和攝影機面前，看著她和爸爸玩玩具，由於傑西的笑容甜美，因此馬上就獲得這個角色。《天線寶寶》曾於1997年至2001年間在BBC播出，而2015年至2018年又再度重播。

現在的傑西並沒有繼續往演藝圈發展，而是在一間保全公司負責行政管理的工作。她透露，目前的願望就是希望在結婚成家以前，去全球各地旅遊。

傑西在過去的訪談中曾提到，當時她拍完幾個鏡頭後，便獲得250英鎊（約新台幣1萬元）的酬勞。

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