男孩一靠摧毀20萬天線寶寶　業者3點聲明駁詐騙：別人都沒事

記者葉國吏／綜合報導

香港一位男童撞倒要價52800港元（折合台幣近20萬）、高1.8公尺的天線寶寶公仔，導致公仔頭部斷裂。男童媽媽指控店家為什麼沒把這麼貴的公仔圍住，真心覺得不合理、詐騙。對此店家也發聲明回覆，直言這公仔從去年11月就放在這位置，「期間並沒有為客人帶來任何不便。」

▲一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶，媽媽當場傻眼。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組）

這件意外在香港社團討論相當熱烈，香港旺角朗豪坊一家潮流玩具平台外等身天線寶寶公仔，被男童不小撞倒後導致頭部斷裂。從監視器畫面中可以看到，男童背靠公仔導致公仔倒塌損壞。

▲媽媽發文。（圖／翻攝臉書）

▲天線寶寶被堆倒的監視器畫面。（圖／翻攝YouTube／鞦韆先生 Mr. Swing）

不過媽媽在臉書指控店家沒把公仔圍住，質疑店家詐騙她3萬多港幣「心理壓力很大，以後再也不敢逛街。」對此店家Kk plus發聲明，指出該公仔價格包括版權、設計等，官方預售價格為52800港幣。

▲Kk plus聲明。（圖／翻攝臉書）



另外聲明中也透露「該擺設從去年11月開始已於現位置展示，其間並沒有為客人帶來任何不便。我司亦會重新審視所有擺設的展示安全。」

以下聲明全文：

【有關朗豪坊店大型擺設損壞事宜】

針對現時於社交媒體上備受關注、於昨天（2022年5月22日）發生之大型擺設損壞一事，本公司為免有人散播謠言，誤導視聽，現作以下聲明：

- 我司在該事件發生時已經即時處理並在雙方同意下徹底解決，處理方法亦是由事主主動提出；

- 就有關擺設的售價，該大型擺設實為首版印刷之原型品，官方之預售價格為 $52800，原型品之成本涉及多方面的費用，包括版權及設計、研發及打造模具、擺設的加固包裝費及運輸費等。而該擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性。其同款產品之25cm版本為$1180。我司並沒有收取多於該貨品之售價；

- 該擺設從去年11月開始已於現位置展示，其間並沒有為客人帶來任何不便。我司亦會重新審視所有擺設的展示安全。

有鑒於事件至今已為雙方帶來不必要之輿論壓力，我司將主動聯絡事主跟進事件。

我司將會汲取本次經驗，避免同類事件再次發生，繼續致力成為大家喜愛之玩具平台。

最後，十分感謝各位市民對此事之高度關注，並在此呼籲各位市民，為事主的隱私，避免轉發含有個人資料的任何訊息。