20萬天線寶寶「男童一靠摧毀」媽媽斥詐騙！律師挺家長討回賠償款

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名男童在玩具店，不慎撞倒要價52800港幣（約新台幣近20萬元）、高1.8公尺的天線寶寶公仔，導致公仔頭部斷裂，家長事後賠了3萬港幣（約新台幣11萬元）。不過，事發監視器曝光後，引發網友激辯責任誰屬。據港媒報導，香港律師看後力挺家長，建議討回部分賠償。

據悉，這件意外在香港社團討論相當熱烈。近日，香港旺角朗豪坊一家潮流玩具平台外等身天線寶寶公仔，被男童不小心撞倒後導致頭部斷裂。從監視器畫面可以看到，男童背靠公仔導致公仔倒塌損壞。

▲一名男童撞倒要價20萬元的天線寶寶，媽媽當場傻眼。（圖／翻攝自Facebook／香港抗疫關注組）

媽媽在臉書發文稱，逛街時突然聽到身後一聲巨響，轉頭就發現兒子把天線寶寶公仔毀了，「玩具店員工第一時間就指控她兒子故意去踢公仔。」當下，她和先生真的以為自己沒教好小孩，馬上責備小孩，最後認錯賠了超過3萬港幣（約新台幣11萬元）。

不過，媽媽隨後透露，後來收到監視器畫面發現，兒子只是碰到公仔一下，結果公仔就倒塌破碎，「這麼貴的娃娃沒鎖住、完全沒有圍住？我已經覺得很不合理，我真的覺得很過分。」

媽媽進一步表示，店家員工可以說兒子不小心，但不能直接說兒子是故意踢的。她痛批，店家詐騙她3萬多港幣，「心理壓力很大，以後再也不敢逛街。」

事情曝光後引起網友熱議，其中一名自稱是在玩具店附近工作的網友就表示，這家店經常將賣不出去的貨物擺放在中間等「水魚」上鉤，今年已是第4次碰瓷，非常要不得。部分網友認為店家有責任，貴重物品應該牢固安裝在地上，因為就連成人經過也很容易不慎勾倒玩偶。

玩具店24日發表聲明反擊稱，此事在雙方同意下徹底解決，而且「處理方法是由事主主動提出」。玩具店聲稱，該擺設從去年11月開始已於現位置展示，期間並沒有為客人帶來任何不便，「我司將會吸取本次經驗，避免同類事件再次發生。」

對此，港媒也找到香港大律師陸偉雄咨詢，律師表示，如若涉事小孩不超過10歲，則不需承擔刑事或民事責任，即展覽方不應向家屬索償。

陸偉雄律師說，涉事家長已賠償逾3萬元，建議家長要求退回部分賠償，並且要求索取物品價值證明，「不是他說5萬就5萬。」他也認為，此次意外玩具店也須負上責任，因為明顯沒有妥善安放展品。